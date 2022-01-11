Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Бустерная доза от Covid-19: как она повлияет на путешествия привитых CoronaVac

11 января 2022, 17:48
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Covid-сертифікат
Источник: УНИАН

Люди, которые получили прививки от коронавируса вакциной CoronaVac, могут путешествовать по странам, где не признают этот препарат, при условии, что они сделают бустерную дозу препаратами Pfizer или Moderna.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. После того как украинцы получат бустерную дозу, они смогут сгенерировать новые Covid-сертификаты.

В документах будет указываться только вакцина, которой сделали последнюю прививку, что расширит возможности для туризма.

— Важно, что в документе будет указываться только последняя доза вакцины, и она должна быть одобрена страной, куда человек путешествует, – отметили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве советуют гражданам ознакомиться с правилами въезда в конкретную страну. Ведь каждая страна наряду с правилами на уровне доверительной сети ЕС может устанавливать дополнительные требования относительно пересечения границы государства.

Covid-сертификат о вакцинации бустерной дозой также будет зеленым. Его можно будет получить в конце января, отправив запрос в приложении Дія.

А пока эта функция недоступна. Поэтому люди, которые получат бустерную дозу, смогут пользоваться сертификатом, где указана вакцинация двумя дозами.

Читайте также:
вакцинаціяБустерная доза от Covid-19: какой вакциной делать прививку и есть ли побочные эффекты

Источник
Украинская правда
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка