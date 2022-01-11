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Бустерна доза від Covid-19: як вона вплине на подорожі щеплених CoronaVac

11 Січня 2022, 17:48
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Covid-сертифікат
Джерело: УНІАН

Люди, які отримали щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac, можуть мандрувати країнами, де не визнають цей препарат, за умови, якщо вони зроблять бустерну дозу препаратами Pfizer або Moderna.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Після того, як українці отримають бустерну дозу, вони зможуть згенерувати нові Covid-сертифікати.

У документах вказуватиметься лише вакцина, якою зробили останнє щеплення, що розширить можливості для туризму.

– Важливо, що в документі вказуватиметься лише остання доза вакцини й вона має бути схвалена країною, куди людина подорожує, – зазначили у МОЗ.

Крім того, у міністерстві радять громадянам ознайомитися із правилами в’їзду до конкретної країни. Адже кожна країна поряд з правилами на рівні довірчої мережі ЄС може встановлювати додаткові вимоги щодо державного перетину кордону.

Covid-сертифікат про вакцинацію бустерною дозою також буде зеленим. Його можна буде отримати наприкінці січня, надіславши запит у додатку Дія.

Водночас поки що ця функція не доступна. Тому люди, які отримають бустерну дозу, зможуть користуватися сертифікатом, де зазначено вакцинацію двома дозами.

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Джерело
Українська правда
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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