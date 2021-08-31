В Японии подтвердили первый случай мутации штамма коронавируса Дельта нового типа. В него входят признаки вариантов Дельты и Альфа.

По данным Токийского медицинского и стоматологического университетов, новый тип штамма Дельта обнаружили у пациента в дочерней больнице в начале августа.

— Он нес мутацию L452R, что наблюдается в штамме Дельта, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, встречающегося в штамме Альфа, — отметили специалисты.

Пациент не имел никаких записей о поездках за границу, а заразился вирусом из-за контакта с населением. Поэтому ученые предполагают, что мутация N501S, вероятно, произошла в Японии.

За пределами Японии зарегистрировано всего восемь случаев этого подтипа Дельта, но уровень его заразности остается неизвестным.

Кроме того, в ЮАР обнаружили новый штамм Covid-19 с множественными мутациями. C.1.2 может быть более заразным и устойчивым к вакцинам. Его идентифицировали ученые Национального института инфекционных болезней в Квазулу-Наталь.

Недавно специалисты из Токийского университета заявили, что индийский штамм коронавируса (Дельта) провоцирует больше патогенных процессов в организме, чем другие варианты. Например, подопытные грызуны, зараженные мутацией, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем животные с другими вариантами.

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Источник: The Japan times