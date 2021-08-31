В Японії підтвердили перший випадок мутації штаму коронавірусу Дельта нового типу. У нього входять ознаки варіантів Дельти та Альфа.

За даними Токійського медичного та стоматологічного університетів, новий тип штаму Дельта виявили у пацієнта у дочірній лікарні на початку серпня.

– Він ніс мутацію L452R, що спостерігається у штамі Дельта, а також мутацію N501S, яка нагадує мутацію N501Y, що зустрічається в штамі Альфа, – зазначили спеціалісти.

Пацієнт не мав жодних записів про поїздки за кордон, а заразився вірусом через контакт з населенням. Тому науковці припускають, що мутація N501S, ймовірно, сталася в Японії.

За межами Японії зареєстровано всього вісім випадків цього підтипу Дельта, але рівень його заразності залишається невідомим.

Крім того, у ПАР виявили новий штам Covid-19 із множинними мутаціями. C.1.2 може бути більш заразним і стійким до вакцин. Його ідентифікували науковці Національного інституту інфекційних хвороб в Квазулу-Наталь.

Нещодавно фахівці з Токійського університету заявили, що індійський штам коронавірусу (Дельта) провокує більше патогенних процесів в організмі, ніж інші варіанти. Наприклад, піддослідні гризуни, заражені мутацією, втрачали у вазі на 4,7-6,9% більше, ніж тварини з іншими варіантами.

Детальніше про те, чим небезпечний штам коронавірусу Дельта – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Japan times