В Украине ухудшилась эпидситуация, поэтому стране грозит выход из зеленой зоны карантина и усиление ограничительных мер.

Об этом пишут эксперты Киевской школы экономики (KSE) и отмечают, что уже два дня подряд фиксируется превышение коэффициента выявления новых случаев (предельный показатель — 4%), а это условие пребывания регионов в зеленой зоне.

— В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня Национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из зеленой зоны, — говорится в прогнозе KSE.

По их словам, это означает, что регионы страны снова отнесут к разным уровням эпидопасности.

В то же время пока ситуация остается контролируемой.

В конце августа в Украине впервые за долгое время зафиксировали более 2 тыс. новых больных. Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 2 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 290 848 случаев болезни, суточный прирост — 2 477 новых больных.

В то же время с начала пандемии Covid-19 унес жизни 53 877 граждан, за сутки умерли 44 человека.

Источник: KSE