В Україні погіршилася епідситуація, через це країні загрожує вихід із зеленої зони карантину та посилення обмежувальних заходів.

Про це пишуть експерти Київської школи економіки (KSE) та зазначають, що уже два дні поспіль фіксується перевищення коефіцієнта виявлення нових випадків (граничний показник – 4%), а це умова перебування регіонів у зеленій зоні.

– У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня Національна комісія з питань ТЕБ і НС може ухвалити рішення про вихід України із зеленої зони, – йдеться у прогнозі KSE.

За їхніми словами, це означає, що регіони країни знову віднесуть до різних рівнів епіднебезпеки.

Водночас поки що ситуація залишається контрольованою.

Наприкінці серпня в Україні вперше за довгий час зафіксували понад 2 тис. нових хворих. Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 2 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 290 848 випадків хвороби, добовий приріст – 2 477 нових хворих.

Водночас з початку пандемії Covid-19 забрав життя 53 877 громадян, за добу померли 44 людини.

Джерело: KSE