День Одессы, который сегодня, 2 сентября, отмечает не только этот удивительный город, но и вся Украина, — прекрасный повод вспомнить поистине великих одесситов, ставших гордостью и достоянием всего мира. Один из них – выдающийся микробиолог, иммунолог и гуманист Владимир Аронович Хавкин, спасший миллионы жизней от гибельных инфекционных болезней.

Вакцины, приготовленные по методу доктора Хавкина из убитых клеток холерного и чумного вибрионов, используются и поныне. Именно благодаря этим препаратам инфекции, от которых вымирали, превращаясь в призраки, целые города, перестали быть проклятием рода человеческого.

Гражданин мира

Но самый невероятный факт о Владимире Хавкине заключается в том, что о нем… мало кто знает. Любимый ученик легендарного Ильи Мечникова, он словно растворился в тени своего увенчанного всенародным признанием Учителя, с которым проработал много лет в Париже, в знаменитом Пастеровском институте.

Другой в определенном смысле странный факт, связанный с именем Владимира Хавкина, заключается в его… национальной принадлежности. В том смысле, что, к примеру, в Википедии он обозначен, как «русский и французский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог».

Одесса-Париж, далее транзитом

В то время, как доподлинно известно, что родился Владимир Аронович 5 марта 1860 года в славном городе Одесса. В большой, многодетной еврейской семье он был самым младшим. Спустя какое-то время семейство перебралось в украинский Бердянск, где отец мальчика вступил в должность учителя еврейской школы.

Это потом уже был естественный факультет Новороссийского университета, куда талантливый юноша поступил в 1879 году и где познакомился с гениями своего времени Ильей Мечниковым, Николаем Умовым, Иваном Сеченовым, Александром Ковалевским.

Годы учебы стали тяжким испытанием для молодого человека, ставшего участником опального кружка народовольцев. Хавкина арестовали, какое-то время продержали в тюрьме, затем выпустили, предварительно отчислив из вуза и установив унизительный полицейский надзор, конец которому положило приглашение Ильи Мечникова в Париж. Владимир начал здесь работать в 1889 году, всецело и без остатка отдавшись любимому делу, ставшего на долгие годы жизни его призванием, его страстью, — поиску вакцины против холеры.

Гениален, но неблагонадежен

Первый успех пришел в 1892 году, года холера со скоростью цунами расползалась по всеми миру, забирая сотни тысяч жизней. Владимир Хавкин обнаружил, что холерный вибрион значительно слабеет при нагревании. Испытания полученного препарата на животных прошли успешно. Но окончательно убедиться в эффективности полученной вакцины можно было только испытав ее на человеке. И Хавкин делает укол самому себе…

Это был ошеломляющий успех. Ученому, создавшему спасительную вакцину против холеры, рукоплескал весь мир. Но… Странности в судьбе Владимира Ароновича продолжают случатся. Сначала он получил отказ в применении препарата в России, к границам которой холера подошла уже вплотную со стороны Туркестана. Причина отказа была смешная до нелепости: дескать, ученый политически неблагонадежен.

Навечно в Мумбаи

Побоялись довериться гениальному открытию микробиолога Хавкина и ряд европейских стран, жестоко страдавших от холерной эпидемии. И только Англия как бы снизошла к ученому, разрешив провести массовую вакцинацию в своей колонии – в Индии.

Здесь, в совершенно жутких условиях жары, джунглей, насекомых и ядовитых змей, Владимир Аронович с небольшой командой помощников за два года вакцинировали от холеры почти 50 тыс. человек. Именно Индия стала впоследствии самой благодарной страной, воздавшей гению доктора Хавкина в полной мере. В память о нем в Мумбаи, около ста лет назад был создан Haffkine Institute, успешно занимающийся и поныне изучением проблем и аспектов человеческого иммунитета.

Когда б вы знали из какого ужаса рождаются вакцины

Работа над вакциной против чумы была настолько изнурительной и тяжелой что некоторые сподвижники Хавкина ушли, не выдержали чудовищного нервного напряжения от многочасового пребывая в лаборатории в непосредственной близости от зараженных чумой трупов животных и людей.

Когда в 1897 году первый опытный образец вакцины против чумы был наконец получен, вновь встал вопрос о добровольце, на котором его можно было бы испытать. И вновь таким беспримерным энтузиастом стал Владимир Хавкин. Противочумная вакцина и поныне носит название «лимфа Хавкина».

Участь гения и гуманиста

Последние годы жизни великий микробиолог, истинный гуманист и врач, спасший миллионы жизней, провел в Швейцарии, в тихой Лозанне, где в 1930 году, всеми забытый, скончался, найдя последний приют на скромном местном еврейском кладбище.

Фото: Доктор Хавкин. Самый неизвестный человек