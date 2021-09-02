День Одеси, який сьогодні, 2 вересня, відзначає не тільки це дивовижне місто, але і вся Україна, – прекрасний привід згадати воістину великих одеситів, які стали гордістю і надбанням усього світу. Один з них – видатний мікробіолог, імунолог і гуманіст Володимир Аронович Хавкін, який врятував мільйони життів від згубних інфекційних хвороб.

Вакцини, приготовані за методом доктора Хавкіна з убитих клітин холерного і чумного вібріонів, використовуються і понині. Саме завдяки цим препаратам інфекції, від яких вимирали, перетворюючись на примари, цілі міста, перестали бути прокляттям роду людського.

Громадянин світу

Але найнеймовірніший факт про Володимира Хавкіна полягає в тому, що про нього… мало хто знає. Улюблений учень легендарного Іллі Мечникова, він немов розчинився в тіні свого увінчаного всенародним визнанням Вчителя, з яким пропрацював багато років в Парижі, в знаменитому Пастерівському інституті.

Інший в певному сенсі дивний факт, пов’язаний з ім’ям Володимира Хавкіна, полягає в його… національної приналежності. У тому сенсі, що, наприклад, у Вікіпедії він позначений, як «російський і французький бактеріолог, імунолог і епідеміолог».

Одеса-Париж, далі транзитом

У той час, як достеменно відомо, що народився Володимир Аронович 5 березня 1860 року в славному місті Одеса. У великій, багатодітній єврейській родині він був наймолодшим. Через якийсь час сімейство перебралося в український Бердянськ, де батько хлопчика вступив на посаду вчителя єврейської школи.

Це потім вже був природничий факультет Новоросійського університету, куди талановитий юнак вступив в 1879 році і де познайомився з геніями свого часу Іллею Мечниковим, Миколою Умовим, Іваном Сеченовим, Олександром Ковалевським.

Роки навчання стали тяжким випробуванням для молодої людини, що стала учасником опального гуртка народовольців. Хавкіна заарештували, якийсь час протримали у в’язниці, потім випустили, попередньо відрахувавши з вузу і встановивши принизливий поліцейський нагляд, кінець якому поклало запрошення Іллі Мечникова в Париж. Володимир почав тут працювати в 1889 році, цілком і без залишку віддавшись улюбленій справі, що стала на довгі роки життя його покликанням, його пристрастю, – пошуку вакцини проти холери.

Геніальний, але неблагонадійний

Перший успіх прийшов в 1892 році, коли холера зі швидкістю цунамі розповзалася по всьому світу, забираючи сотні тисяч життів. Володимир Хавкін виявив, що холерний вібріон значно слабшає при нагріванні. Випробування отриманого препарату на тваринах пройшли успішно. Але остаточно переконатися в ефективності отриманої вакцини можна було тільки випробувавши її на людині. І Хавкін робить укол самому собі…

Це був приголомшливий успіх. Вченому, який створив рятівну вакцину проти холери, аплодував весь світ. Але… Дивацтва в долі Володимира Ароновича продовжують трапляться. Спочатку він отримав відмову в застосуванні препарату в Росії, до кордонів якої холера підійшла вже впритул з боку Туркестану. Причина відмови була смішна до безглуздості: мовляв, вчений політично неблагонадійний.

Навічно в Мумбаї

Побоялися довіритися геніальному відкриттю мікробіолога Хавкіна і низка європейських країн, які, між тим, жорстоко страждали від холерної епідемії. І тільки Англія як би зійшла до вченого, дозволивши провести масову вакцинацію в своїй колонії – в Індії.

Тут, в абсолютно моторошних умовах спеки, джунглів, комах і отруйних змій, Володимир Аронович з невеликою командою помічників за два роки вакцинували від холери майже 50 тис. осіб. Саме Індія стала згодом найбільш вдячною країною, що віддячила доктора Хавкіна повною мірою. На згадку про нього в Мумбаї, близько ста років тому був створений Haffkine Institute, який успішно займається і понині вивченням проблем і аспектів людського імунітету.

Коли б ви знали з якого жаху народжуються вакцини

Робота над вакциною проти чуми була настільки виснажливою і важкою, що деякі сподвижники Хавкіна пішли, не витримали жахливого нервового напруження від багатогодинного перебування в лабораторії в безпосередній близькості від заражених чумою трупів тварин і людей.

Коли в 1897 році перший дослідний зразок вакцини проти чуми був нарешті отриманий, знову постало питання про добровольця, на якому його можна було б випробувати. І знову таким безприкладним ентузіастом став Володимир Хавкін. Протичумна вакцина і понині носить назву “лімфа Хавкіна”.

Доля генія і гуманіста

Останні роки життя великий мікробіолог, істинний гуманіст і Лікар, який врятував мільйони життів, провів у Швейцарії, в тихій Лозанні, де в 1930 році, всіма забутий, помер, знайшовши останній притулок на скромному місцевому єврейському кладовищі.

Фото: Доктор Хавкин. Самый неизвестный человек