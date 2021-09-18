18 сентября — Дня хирурга, который Украина отмечает каждую третью субботу сентября, Факты ICTV пообщались с хирургом-трансплантологом НСДБ Охматдет, доцентом кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олегом Годиком.

О высочайшем уровне профессионализма Олега Святославовича наши читатели уже имели возможность узнать, когда мы рассказывали об уникальной трансплантации почек сразу трем детям, проведенной в клинике Охматдета. Маленькие пациенты по два-три года буквально жили в больнице, поскольку нуждались в жизненно необходимом гемодиализе. Теперь они вернулись к нормальной, полноценной детской жизни: ходят в школу, общаются с друзьями, ездят на отдых с родителями, мечтают о будущем, которое у них теперь, после операции, есть.

И это — только одна из нескольких десятков историй о жизнях, спасенных хирургом Годиком.

— Как начинался путь в профессию?

— Начну с того, что мой отец – моряк по профессии и по призванию — очень хотел, чтобы я пошел по его стопам. Но так сложилось, что меня тянуло в несколько иные сферы.

В школе очень любил биологию. Всерьез подумывал о биологическом факультете. Но все же остановил выбор на медицинском училище. Собственно, здесь и пришло понимание, что хочу быть хирургом.

Одна преподавательница привела меня в Охматдет, где я первое время подрабатывал санитаром. После окончания училища с красным дипломом я стал медбратом в отделении гнойно-септической хирургии.

Затем было поступление в НМУ имени А.А. Богомольца. Примерно с третьего курса некоторое время проработал в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова. То есть как любой студент, который принял решение связать свою жизнь с хирургией, я хотел быть либо кардио-, либо нейрохирургом. В то время я перечитал все книги Николая Амосова. Бесконечно восхищаюсь этим человеком. Его талантом, силой воли, целеустремленностью.

Но из Института Амосова вскоре вернулся назад, в Охматдет, который казался роднее, теплее. Там я и остался после окончания университета детским хирургом.

— Некоторые хирурги, чтобы развить супермоторику пальцев, учились играть на пианино и даже начинали вышивать. А как нарабатывали базовые навыки вы?

— В хирургию я попал еще в 17 лет, и жадно перенимал все, что было вокруг. Практически жил в отделении. Старался попасть на операции ассистентом, пусть хотя бы пятым или десятым, но, чтобы иметь возможность хоть что-то сделать, увидеть, услышать, спросить.

Безусловно, профессиональные навыки, и не только в хирургии, нарабатываются лишь с опытом. К примеру, хирургические узлы я вязал неделями, доводя этот процесс до полного автоматизма.

— А были знаковые люди в вашем профессиональном становлении? Такие, без которых нельзя представить, как бы все сложилось дальше.

— Безусловно. Прежде всего это мои первые наставники Любовь Николаевна Егорова, детский хирург, которая меня учила, когда я еще был студентом, и заведующий отделением Александр Александрович Гришин.

А потом в моей жизни появился человек, которому я действительно обязан всеми моими навыками и умениями. Это профессор кафедры детской хирургии НМУ имени А.А. Богомольца Александр Глебович Дубровин. Он до сих пор меня поддерживает. У нас сложились близкие, теплые отношения, которым уже больше 20 лет. Я бесконечно ему благодарен за поддержку, за мудрые советы, и не только в хирургии. Вот это действительно, как вы говорите, знаковый для меня человек.

— Были ситуации, когда приходилось принимать очень непростые решения, от которых в буквальном смысле зависела жизнь пациента?

— Были, конечно, и не раз. Но если говорить о самых-самых, то… Одна такая история случилась в 2012 году, как раз когда в Украине проходил чемпионат Евро-2012.

В одну из клиник Печерска, это район в Киеве, доставили в тяжелейшем состоянии двухмесячную малышку, которую собака буквально всю растерзала. Это был конец рабочей недели, и я уже отдыхал на даче. Но позвонил коллега, объяснил ситуацию, и я срочно выехал.

На месте выяснилось, что все еще хуже, чем представлялось. Реаниматологи тянули ребенка из последних сил. Глядя на все это, решиться на операцию казалось настоящим безумием. Потом мы взвесили все за и против и начали готовиться к оперативному вмешательству.

Поскольку все происходило в отделении нейрохирургии, условий для операций на брюшной полости не было никаких. Пришлось оперировать в абдоминальной области нейрохирургическими инструментами.

Родителям мы честно объяснили, что шансов нет. Операция длилась около трех часов. Пришлось удалить селезенку, как-то сшить печень, с огромным трудом спасти почку. Утром уезжали из клиники с отвратительным чувством, что ничего у нас не получилось.

Я вернулся на дачу, уснул. Проснулся от того, что у меня на телефон пулеметной очередью сыпались сообщения о непринятых звонках. Первый мысль была – это, наверное, хотят сказать, что для этого ребенка все уже закончилось…

Перезваниваю в больницу и не верю собственным ушам: девочка жива! Срываюсь, еду на место, с коллегами корректируем терапию, стабилизируем ребенка, потом связываемся с Охматдетом и вызываем патрульную полицию, которая обеспечила беспрепятственное сопровождение по городу. Ведь счет шел даже не на часы. Благодаря патрульным до Охматдета мы почти летели.

Сейчас девочка ходит в третий класс. Чудесный, замечательный, жизнерадостный ребенок. С этой семьей у нас сложились дружеские, теплые отношения. Вот это действительно один из самых светлых эпизодов в моей жизни.

— Такой же, как когда из Охматдета выписывали деток, которым вы провели трансплантацию почек и тоже спасли тем самым жизни?

— Трансплантация стала для меня следующим, очень важным шагом в профессии. Решиться на такой можно, только если есть уверенность в собственном опыте, в своих знаниях. И еще понимание, что ты хочешь идти дальше, причем в совершенно новом, ранее незнакомом направлении. Здесь, опять-таки, огромная благодарность моему учителю Александру Дубровину, о котором я уже говорил. Спасибо клинике, которая в принципе не была готова, но все же решилась развивать это направление. На сегодня мы сделали уже десять трансплантаций почек за пять месяцев. И это – только начало.

В лице Олега Годика Факты ICTV от всей души поздравляют всех украинских хирургов с их профессиональным праздником! Здоровья вам, наши дорогие, благополучия, удачи, дальнейших профессиональных достижений и много-много благодарных пациентов!

Фото: Охматдет