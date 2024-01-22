Известный японский врач Такафуми Кудо разработал собственный метод, позволяющий быстро сбросить до 8 кг без изнурительных диет и голодания и при этом улучшить самочувствие.

Осознанный подход

Суть метода Кудо заключается в осознанном подходе к приему пищи. То есть речь идет не о поглощении еды на ходу или во время работы.

Основной идеей является подготовка: размещение столовых приборов перед каждым приемом пищи. Это простое действие помогает сконцентрироваться на процессе приема пищи и полностью насладиться вкусом.

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Размещение столовых приборов несколько раз в течение одного приема пищи также способствует более внимательному отношению к еде.

Замедление темпа

Еще одним важным аспектом метода является замедление темпа приема пищи. Спешка часто приводит к перееданию, а паузы и расстановка приборов возле тарелки позволяют вовремя ощутить сытость и отложить вилку или ложку в сторону.

Таким образом Кудо предлагает создавать формальную и осмысленную обстановку при приеме пищи, что ассоциируется исключительно с этим процессом.

Ритуал удовольствия

Такой ритуал не только добавляет удовольствия от приема пищи, но и помогает различать качество и количество еды.

Придерживаясь предложенных правил, таких как сервировка стола и разжевывание пищи до состояния каши, можно избежать переедания и успешно контролировать свой вес.

Источник: Сursorinfo