Відомий японський лікар Такафумі Кудо розробив власний метод, що дає змогу швидко скинути до 8 кг без виснажливих дієт і голодування і водночас поліпшити самопочуття.

Усвідомлений підхід

Суть методу Кудо полягає в усвідомленому підході до прийому їжі. Тобто йдеться не про поглинання їжі на ходу чи під час роботи.

Основною ідеєю є підготовка: розміщення столових приборів перед кожним прийомом їжі. Ця проста дія допомагає сконцентруватися на процесі приймання їжі та повністю насолодитися смаком.

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Розміщення столових приборів кілька разів протягом одного прийому їжі також сприяє більш уважному ставленню до їжі.

Уповільнення темпу

Ще одним важливим аспектом методу є уповільнення темпу прийому їжі. Поспіх часто призводить до переїдання, а паузи і розставляння приладів біля тарілки дають змогу усвідомити насичення і вчасно відчути ситість і відкласти виделку або ложку вбік.

Таким чином Кудо пропонує створювати формальну й осмислену обстановку під час прийому їжі, що асоціюється винятково з цим процесом.

Ритуал задоволення

Такий ритуал не лише додає задоволення від приймання їжі, а й допомагає розрізняти якість і кількість їжі.

Дотримуючись запропонованих правил, як-от сервірування столу та розжовування їжі до стану каші, можна уникнути переїдання та успішно контролювати свою вагу.

Джерело: Сursorinfo