Данные исследования американских ученых показывают, что курильщики на 60-80% чаще попадут в больницу с Covid-19, а также с большей вероятностью умрут от этого заболевания.

Опубликованные раннее исследования о том, что курение, якобы, может помочь защититься от вируса, были позднее отозваны, поскольку выяснилось, что некоторые из авторов имели финансовые связи с табачной промышленностью.

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета использовали медицинские записи терапевтов, результаты тестов на Covid-19, данные о госпитализации и свидетельства о смерти, чтобы выявить связь между курением и серьезностью Covid-19 с января по август 2020 года у более 400 тыс. участников британского биобанка.

По сравнению с теми, кто никогда не курил, у нынешних курильщиков на 80% больше шансов попасть в больницу и значительно больше шансов умереть от Covid-19, если они заразятся.

Команда использовали метод, называемый менделевской рандомизацией, который использует генетические варианты в качестве заместителей для определенного фактора риска. В данном случае генетические варианты, которые влияют на склонность к курению, для получения дополнительных доказательств причинно-следственной связи.

Этот метод также подтвердил связь между курением и худшими исходами по Covid-19, обнаружив, что генетическая предрасположенность к курению была связана с повышенным риском заражения на 45% и повышенным на 60% риском госпитализации по поводу Covid-19.

Результаты убедительно свидетельствуют о том, что курение связано с риском развития тяжелой формы Covid-19, так же, как курение влияет на риск сердечных заболеваний, различных видов рака и всех других состояний.

Так что сейчас, может быть, самое подходящее время бросить курить, отмечают исследователи.