Дані дослідження американських вчених засвідчують, що курці на 60-80% частіше потраплять до лікарень з Covid-19, а також з більшою ймовірністю помруть від цього захворювання.

Опубліковані раніше дослідження про те, що куріння, нібито, може допомогти захиститися від вірусу, були пізніше відкликані, оскільки з’ясувалося, що деякі з авторів мали фінансові зв’язки з тютюновою промисловістю.

У новому дослідженні вчені з Оксфордського університету використовували медичні записи терапевтів, результати тестів на Covid-19, дані про госпіталізацію та свідоцтва про смерть, щоб виявити зв’язок між палінням і серйозністю Covid-19 з січня до серпня 2020 року у понад 400 тис. учасників британського біобанку.

Порівняно з тими, хто ніколи не палив, у нинішніх курців на 80% більше шансів потрапити в лікарню і значно більше шансів померти від Covid-19, якщо вони заразяться.

Команда застосувала метод, що називається менделевською рандомізацією, яка використовує генетичні варіанти як замінники для певного фактору ризику. В нашому випадку це генетичні варіанти, які впливають на схильність до куріння, для отримання додаткових доказів причинно-наслідкового зв’язку.

Цей метод також підтвердив зв’язок між палінням і гіршими наслідками по Covid-19, виявивши, що навіть генетична схильність до куріння була пов’язана з підвищеним ризиком зараження на 45% і підвищеним на 60% ризиком госпіталізації з приводу Covid-19.

Результати переконливо свідчать про те, що куріння пов’язане з ризиком розвитку важкої форми Covid-19, так само, як куріння впливає на ризик серцевих захворювань, різних видів раку і всіх інших станів.

Тож зараз, можливо, дуже вдалий час кинути палити, зазначають дослідники.