Лунатизм — это феномен, который уже веками интересует людей. Существует понятие, что лунатиков нельзя будить. Правда это или нет – Факты ICTV спросили у невролога, сомнолога Светланы Курницкой, чтобы узнать больше об этой форме нарушения сна.

Кто такие лунатики

Лунатики — это лица, страдающие от лунатизма или сомнамбулизма.

— Лунатизм (снохождение, сомнамбулизм) — это нервное расстройство, вид нарушения сна, которое проявляется хождением во сне, с неосознанными движениями, говорением. Такое чаще всего наблюдается у детей в возрасте от 3 до 8 лет, а взрослый лунатизм проявляется у 2,5% общего населения, — рассказывает врач-сомнолог.

Во время лунатических эпизодов люди могут выполнять различные действия несознательно.

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— Сомнамбулизм имеет сходную природу с такими проявлениями, как ночное непроизвольное мочеиспускание (энурез) или кошмарные сны, — подчеркнула Светлана.

Миф ли то, что нельзя будить лунатиков

Миф о том, что нельзя будить лунатиков, является распространенным, однако это не совсем правда.

— Существует один из древних мифов, что душа покидает тело во время сна и если лунатика разбудить, он может пережить сильный шок и случится сердечный приступ, — отмечает сомнолог.

Важно избегать резких движений и спокойно пытаться вести лунатика обратно в постель.

— Будить лунатиков не нужно из гуманных соображений, так как они спят насколько глубоко, что пробуждение во время такого сна может вызвать чрезмерный стресс и дезориентацию, — подчеркнула Светлана Курницкая. — В таком состоянии от неожиданности человек может пораниться или причинить вред тем, кто его разбудил, — добавила врач.

Почему возникает лунатизм

Лунатизм у взрослых имеет разные причины. Среди них: генетические факторы, стресс, недосып, употребление некоторых медикаментов, алкоголь и наркотики.

Также сомнамбулизм может быть связан с заболеваниями.

Еще Светлана рассказала, что снохождение у взрослых вызывают некоторые болезни, в том числе психические. Среди заболеваний: черепно-мозговая травма, аневризма или новообразования головного мозга, мигрень, гормональные нарушения, дефицит магния в организме, а также старческое слабоумие и болезнь Паркинсона.

Врач-сомнолог назвала причины появления лунатизма у детей:

Наследственность.

Проблемы со сном.

Черезмерная активность перед сном.

Тревога после разлуки с родными.

Увеличенные миндалины или аденоиды.

Эпилепсия.

Как бороться с лунатизмом

Чтобы избавиться от снохождения у детей, прежде всего важно соблюдать режим сна. Также стоит ограничить время, проведенное перед компьютером.

Старайтесь абстрагировать ребенка от стрессовых ситуаций. Рекомендуется употреблять успокаивающие травяные чаи после ужина. Кроме того, ванна и массаж с эфирными маслами могут способствовать расслаблению и улучшить качество сна ребенка.

Лечение лунатизма у взрослых требует комплексного подхода. Важно обеспечить полноценный отдых и успокоить ум путем медитации и релаксации. Перед сном важно освободить мочевой пузырь, чтобы избежать ночных пробуждений.

Вторым этапом является выявление и лечение соматических заболеваний.

Не менее важен отказ от употребления наркотических средств и алкоголя, которые могут провоцировать лунатизм.