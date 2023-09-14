Лунатизм – це феномен, який уже століттями цікавить людей. Побутує думка, що сновид не можна будити. Правда це чи ні – Факти ICTV дізнавалися у невролога, сомнолога Світлани Курницької, щоб почути більше про цю форму порушення сну.

Хто такі сновиди

Сновиди – це особи, які страждають від лунатизму або сомнамбулізму.

– Лунатизм (сноходіння, сомнамбулізм) – це нервовий розлад, вид порушення сну, який проявляється ходінням уві сні, з неусвідомленими рухами, говорінням. Таке найчастіше спостерігається у дітей віком від 3 до 8 років, а дорослий лунатизм проявляється у 2,5% загального населення, – розповідає лікар-сомнолог.

Під час лунатичних епізодів люди можуть виконувати різні дії неусвідомлено.

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– Сомнамбулізм має схожу природу з такими проявами, як нічне мимовільне сечовипускання (енурез) або кошмарні сни, – зауважила Світлана.

Чи міф те, що не можна будити сновид

Міф про те, що не можна будити сновид, є поширеним, проте це не зовсім правда.

– Є один із давніх міфів, що душа полишає тіло під час сну, тож якщо сновиду розбудити, він може пережити сильний шок і трапиться серцевий напад, – зазначає сомнолог.

Тому важливо уникати різких рухів і спокійно намагатися відвести сновиду назад до ліжка.

– Будити сновид не варто із гуманних міркувань, бо вони сплять наскільки глибоко, що пробудження під час такого сну може викликати надмірний стрес і дезорієнтацію, – зазначає Світлана Курницька. – В такому стані від несподіванки людина може поранитися чи заподіяти шкоду тим, хто її розбудив, – додала лікарка.

Чому виникає лунатизм

Лунатизм у дорослих має різні причини. Серед них: генетичні фактори, стрес, недосипання, вживання певних медикаментів, алкоголь і наркотики.

Ще лікар розповіла, що сноходіння у дорослих спричиняють деякі хвороби, зокрема психічні. Серед захворювань: черепно-мозкова травма, аневризма чи новоутворення головного мозку, мігрень, гормональні порушення, дефіцит магнію в організмі, а також старече недоумство та хвороба Паркінсона.

Лікарка-сомнолог назвала причини появи лунатизму у дітей:

Спадковість.

Проблеми зі сном.

Надмірна активність перед сном.

Тривога після розлуки з рідними.

Збільшені мигдалини або аденоїди.

Епілепсія.

Як боротися з лунатизмом

Щоб позбутися сноходіння у дітей, передусім важливо дотримуватися режиму сну. Також варто обмежити час, проведений перед комп’ютером.

Намагайтесь абстрагувати дитину від стресових ситуацій. Рекомендовано вживати заспокійливі трав’яні чаї після вечері. Крім того, ванна та масаж з ефірними маслами можуть сприяти розслабленню і поліпшити якість сну дитини.

Лікування лунатизму у дорослих вимагає комплексного підходу.

Важливо забезпечити повноцінний відпочинок і заспокоїти розум шляхом медитації та релаксації. Перед сном важливо звільнити сечовий міхур, щоб уникнути нічних пробуджень.

Другим етапом є виявлення та лікування соматичних захворювань.

Не менш важливо – відмова від вживання наркотичних засобів і алкоголю, які можуть провокувати лунатизм.