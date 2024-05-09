Петрушка — настоящее сокровище, содержащее множество витаминов и минералов. Кроме того, зеленый овощ прекрасно дополняет различные блюда, от супов до салатов.

Однако некоторые мужчины почему-то избегают этой замечательной зелени. Кстати, совершенно зря. О том, чем полезна петрушка и от чего она лечит, читайте в материале Фактов ICTV.

Полезные свойства петрушки

Петрушка содержит значительное количество витамина С, который обеспечивает организм натуральной аскорбиновой кислотой, поддерживает иммунную систему и обеспечивает функционирование многих биохимических процессов.

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Сушеная петрушка содержит 45 мг апигенина, флавоноида, известного антиоксидантными и противораковыми эффектами.

Кроме того, зелень богата витаминами группы B и PP, которые обладают противовоспалительными свойствами. Особенно ценным является содержание фолиевой кислоты, которая участвует в образовании ДНК клеток и способствует быстрому выздоровлению.

Бета-каротин, который превращается в организме в витамин А, помогает восстановить зрение, поддерживает иммунитет и защищает организм от вирусов и бактерий.

Более того, петрушка содержит ряд микроэлементов, необходимых для здоровья печени, сердечной мышцы и костей. Ученые подсчитали, что 20 г зелени ежедневно полностью покрывает суточную потребность костной ткани в кальции.

Чем полезна петрушка для мужчин

Благодаря сильной стимуляции тестестерона, народная и даже официальная медицина использует растение при эректильной дисфункции, заболеваниях репродуктивной системы мужчин, а также для лечения аденомы и простатита.

Поэтому решить мужские проблемы можно с помощью обычной петрушки, которая хорошо влияет на тестостерон и восстанавливает половую силу.

Но если человек страдает острым воспалением мочевого пузыря и почек, подагрой и повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам, зелень не стоит добавлять в рацион.

Но полезные свойства петрушки все же превышают ее негативное влияние на организм. Хотя при любых проблемах со здоровьем перед использованием пряности следует проконсультироваться с врачом.

Источник: Healthline