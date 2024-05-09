Петрушка – справжній скарб, що містить безліч вітамінів і мінералів. Крім того, зелений овоч чудово доповнює різні страви – від супів до салатів.

Однак деякі чоловіки чомусь уникають цієї чудової зелені. До речі, абсолютно даремно. Про те, чим корисна петрушка і від чого вона лікує, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Корисні властивості петрушки

Петрушка містить значну кількість вітаміну С, який забезпечує організм натуральною аскорбіновою кислотою, підтримує імунну систему та забезпечує функціонування багатьох біохімічних процесів.

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Сушена петрушка містить 45 мг апігеніну, флавоноїду, відомого антиоксидантними та протираковими ефектами.

Крім того, зелень багата на вітаміни групи B та PP, які мають протизапальні властивості. Особливо цінним є вміст фолієвої кислоти, яка бере участь в утворенні ДНК клітин та сприяє швидкому одужанню.

Бета-каротин, який перетворюється в організмі на вітамін А, допомагає відновити зір, підтримує імунітет та захищає організм від вірусів та бактерій.

Ба більше, петрушка містить низку мікроелементів, необхідних для здоров’я печінки, серцевого м’яза та кісток. Вчені підрахували, що 20 г зелені щодня повністю покривають добову потребу кісткової тканини в кальції.

Чим корисна петрушка для чоловіків

Завдяки потужній стимуляції тестостерону народна і навіть офіціальна медицина використовує рослину при еректильній дисфункції, захворюваннях репродуктивної системи чоловіків, а також для лікування аденоми і простатиту.

Тож вирішити чоловічі проблеми можна за допомогою звичайної петрушки, яка відновлює статеву силу.

Але якщо людина страждає на гостре запалення сечового міхура та нирок, подагру та підвищену чутливість шкіри до сонячних променів, зелень не варто додавати до раціону.

Але корисні властивості петрушки все ж таки перевищують її негативний вплив на організм. Хоча за будь-яких проблем зі здоров’ям перед використанням прянощі варто проконсультуватися з лікарем.

Джерело: Healthline