Удаление постоянных зубов, особенно зубов мудрости – довольно сложная процедура, которая требует ответственного подхода и от врача-стоматолога, и от самого пациента, который должен обеспечить надлежащий уход за раной после удаления зуба. Чем полоскать рот после удаления зуба – читайте в материале.

Чем полоскать рот после удаления зуба и что можно делать после процедуры

Стоматолог Игорь Матвеев отмечает, что в первые дни запрещено полоскание с любым раствором или водой не по показаниям врача. Это правило следует соблюдать для предотвращения разрушения кровяного сгустка, поскольку это может привести к инфицированию раны, раздражению нервных окончаний.

Не разрешается греть участок кожи в месте удаленного зуба и делать компрессы. После трех дней можно произвести антисептическое полоскание. Например, с хлоргексидином или мирамистином. Такие растворы оказывают противовоспалительное действие и приглушают острую боль, очищая воспаленный участок.

Он выделяет несколько несложных правил поведения после удаления зуба:

Держите марлевый тампон в месте удаленного зуба 15-20 мин. Таким образом, должен сформироваться кровяной сгусток. Он необходим для безболезненного и быстрого заживления лунки. Используйте холодные компрессы в первые 3 часа после удаления зуба. Это помогает снизить отек. Принимайте те препараты и в тех дозировках, которые прописал вам врач. Принимайте обезболивающие и лекарства против воспаления (чаще всего выписывают Нурофен и Нимесил). Следите за гигиеной полости рта, за исключением места удаления зуба. Употребляйте продукты, не раздражающие слизистую

Что же нельзя делать после удаления зуба: список

По словам врача, в первые дни нужно воздержаться от употребления алкоголя и курения.

Кроме того, запрещено полоскание с любыми растворами или водой не по показаниям врача.

В основной список запретов также входят такие: