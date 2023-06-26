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Чем полоскать рот после удаления зуба: объясняет эксперт

26 июня 2023, 19:06
Анна Голишевская редактор ленты
Зуби
Источник: Unsplash

Удаление постоянных зубов, особенно зубов мудрости – довольно сложная процедура, которая требует ответственного подхода и от врача-стоматолога, и от самого пациента, который должен обеспечить надлежащий уход за раной после удаления зуба. Чем полоскать рот после удаления зуба – читайте в материале.

Чем полоскать рот после удаления зуба и что можно делать после процедуры

Стоматолог Игорь Матвеев отмечает, что в первые дни запрещено полоскание с любым раствором или водой не по показаниям врача. Это правило следует соблюдать для предотвращения разрушения кровяного сгустка, поскольку это может привести к инфицированию раны, раздражению нервных окончаний.

Не разрешается греть участок кожи в месте удаленного зуба и делать компрессы. После трех дней можно произвести антисептическое полоскание. Например, с хлоргексидином или мирамистином. Такие растворы оказывают противовоспалительное действие и приглушают острую боль, очищая воспаленный участок.

Он выделяет несколько несложных правил поведения после удаления зуба:

  1. Держите марлевый тампон в месте удаленного зуба 15-20 мин. Таким образом, должен сформироваться кровяной сгусток. Он необходим для безболезненного и быстрого заживления лунки.
  2. Используйте холодные компрессы в первые 3 часа после удаления зуба. Это помогает снизить отек.
  3. Принимайте те препараты и в тех дозировках, которые прописал вам врач.
  4. Принимайте обезболивающие и лекарства против воспаления (чаще всего выписывают Нурофен и Нимесил).
  5. Следите за гигиеной полости рта, за исключением места удаления зуба.
  6. Употребляйте продукты, не раздражающие слизистую

Что же нельзя делать после удаления зуба: список

По словам врача, в первые дни нужно воздержаться от употребления алкоголя и курения.

Кроме того, запрещено полоскание с любыми растворами или водой не по показаниям врача.

В основной список запретов также входят такие:

  1. Нельзя употреблять напитки и есть в первые 2 часа после удаления.
  2. Избегайте промывки или чистки лунки: травмировать ее нельзя.
  3. Под запретом – посещение солярия, сауны или прием горячих ванн в течение 3 суток после процедуры.
  4. Воздержитесь от нагрузки и спорта первые 2-3 дня.
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