Удаление постоянных зубов, особенно зубов мудрости – довольно сложная процедура, которая требует ответственного подхода и от врача-стоматолога, и от самого пациента, который должен обеспечить надлежащий уход за раной после удаления зуба. Чем полоскать рот после удаления зуба – читайте в материале.
Чем полоскать рот после удаления зуба и что можно делать после процедуры
Стоматолог Игорь Матвеев отмечает, что в первые дни запрещено полоскание с любым раствором или водой не по показаниям врача. Это правило следует соблюдать для предотвращения разрушения кровяного сгустка, поскольку это может привести к инфицированию раны, раздражению нервных окончаний.
Не разрешается греть участок кожи в месте удаленного зуба и делать компрессы. После трех дней можно произвести антисептическое полоскание. Например, с хлоргексидином или мирамистином. Такие растворы оказывают противовоспалительное действие и приглушают острую боль, очищая воспаленный участок.
Он выделяет несколько несложных правил поведения после удаления зуба:
- Держите марлевый тампон в месте удаленного зуба 15-20 мин. Таким образом, должен сформироваться кровяной сгусток. Он необходим для безболезненного и быстрого заживления лунки.
- Используйте холодные компрессы в первые 3 часа после удаления зуба. Это помогает снизить отек.
- Принимайте те препараты и в тех дозировках, которые прописал вам врач.
- Принимайте обезболивающие и лекарства против воспаления (чаще всего выписывают Нурофен и Нимесил).
- Следите за гигиеной полости рта, за исключением места удаления зуба.
- Употребляйте продукты, не раздражающие слизистую
Что же нельзя делать после удаления зуба: список
По словам врача, в первые дни нужно воздержаться от употребления алкоголя и курения.
Кроме того, запрещено полоскание с любыми растворами или водой не по показаниям врача.
В основной список запретов также входят такие:
- Нельзя употреблять напитки и есть в первые 2 часа после удаления.
- Избегайте промывки или чистки лунки: травмировать ее нельзя.
- Под запретом – посещение солярия, сауны или прием горячих ванн в течение 3 суток после процедуры.
- Воздержитесь от нагрузки и спорта первые 2-3 дня.