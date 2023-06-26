Видалення постійних зубів, особливо зубів мудрості – це доволі складна процедура, яка вимагає відповідального підходу і від лікаря-стоматолога, і від самого пацієнта, який повинен забезпечити належний догляд за раною після видалення зуба. Чим полоскати рот після видалення зуба – читайте в матеріалі.

Чим полоскати рот після видалення зуба, та що можна робити після процедури

Стоматолог Ігор Матвіїв зазначає, що в перші дні заборонене полоскання з будь-якими розчинами або водою не за показами лікаря. Цього правила потрібно дотримуватися для запобігання руйнування кров’яного згустку, оскільки це може призвести до інфікування рани, подразнення нервових закінчень.

Не дозволяється гріти ділянку шкіри в місці видаленого зуба та робити компреси. Після трьох днів можна зробити антисептичні полоскання. Наприклад, з хлоргексидином або мірамістином. Такі розчини мають протизапальну дію і приглушують гострий біль, очищаючи запалену ділянку.

Також він виділяє кілька нескладних правил поведінки після видалення зуба:

Тримайте марлевий тампон у місці віддаленого зуба 15-20 хв. Таким чином повинен сформуватися кров’яний згусток. Він необхідний для безболісного та швидкого загоєння лунки. Застосовуйте холодні компреси у перші 3 години після видалення зуба. Це допомагає зменшити набряк. Приймайте ті препарати й в тих дозуваннях, які прописав вам лікар. Приймайте знеболювальні та ліки проти запалення (найчастіше виписують Нурофен та Німесил). Слідкуйте за гігієною ротової порожнини, за винятком місця видалення зуба. Вживайте продукти, що не подразнюють слизову

Що ж не можна робити після видалення зуба: список

За словами лікаря, у перші дні потрібно втриматися від вживання алкоголю та куріння.

В основний список заборон також входять такі: