Если вы заметили, что плохо слышите, возможно это является признаком серной пробки. Как ее удалить можно ли проводить такую процедуру дома и чем закапать ухо, чтобы вышла сера, рассказывает Фактам ICTV врач-отоларинголог Илья Рябинкин.

Почему образуется сера

Сера — это защитный механизм, содержащий природный антибиотик и защищает канал от пыли, грязи, бактерий и грибков.

Сера вырабатывается ушными железами (серозными и церуминовыми), перемешивается с отмершими клетками кожи и другими примесями, а затем естественным образом выходит из ушного канала благодаря движениям челюсти.

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— Однако иногда этот процесс нарушается, что приводит к накоплению серы и образованию серных пробок, — объясняет Илья Рябинкин.

Врач говорит, что такое возможно из-за повышенной активности желез, вырабатывающих серу, анатомических особенностей ушного канала, в результате ныряния или длительного пребывания во влажных помещениях.

А еще – из-за вакуумных наушников и ватных палочек, которые только увеличивают количество серы и приводят к проблемам.

Как избавиться от серы в домашних условиях

— Если коротко, никак. Специальные капли-церуменолитики только способствуют текучести серы, но проблему не решают, — объясняет отоларинголог.

Он считает, что промывание уха теплой водой также лучше доверить специалисту. Ведь, выполняя процедуру самостоятельно, можно повредить барабанную перепонку.

Кроме того, врач советует периодически обращаться к оториноларингологу для профилактического осмотра и очистки ушных каналов.