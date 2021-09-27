Глобальная инициатива COVAX, которая занимается распределением вакцин от коронавируса в мире и следит за тем, чтобы этот процесс был справедливым, рассматривает возможность изменения этих правил.

Ее представители проанализируют методологию распределения препаратов на основе информации об уже привитом населении.

Причиной такого решения стало то, что, например, Великобритания сделала прививки от коронавируса почти половине граждан страны, а в Ботсване (Южная Африка) пока не ввели ни одной дозы.

Если сравнивать эти две страны, то ранее COVAX из партии мРНК-вакцин Pfizer выделил Британии более 500 тыс. доз, а Ботсване — 20 тыс.

Это решение должно обсуждаться на заседании правления Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) во вторник, 28 сентября.

Нововведения могут принять в четвертом квартале 2021 года.

Людей прививают от коронавируса в мире с декабря 2020 года. С самого начала вакцинальной кампании ВОЗ предупреждала, что этот процесс должен проходить равномерно, иначе не выйдет достичь коллективного иммунитета на планете.