Глобальна ініціатива COVAX, яка займається розподілом вакцин від коронавірусу у світі та стежить за тим, щоб цей процес був справедливим, розглядає можливість зміни цих правил.

Її представники проаналізують методологію розподілу препаратів на основі інформації про вже щеплене населення.

Причиною такого рішення було те, що, наприклад, Велика Британія зробила щеплення від коронавірусу майже половині громадян країни, а у Ботсвані (Південна Африка) поки що не ввели жодної дози.

Якщо порівнювати ці дві країни, то раніше COVAX з партії мРНК-вакцин Pfizer виділив Британії понад 500 тис. доз, а Ботсвані – 20 тис.

Це рішення повинно обговорюватися на засіданні правління Gavi (Глобального альянсу з вакцин та імунізації) у вівторок, 28 вересня.

Нововведення можуть ухвалити у четвертому кварталі 2021 року.

Людям роблять щеплення від коронавірусу у світі з грудня 2020 року. З самого початку вакцинальної кампанії ВООЗ попереджала, що цей процес має проходити рівномірно, інакше не вийде досягти колективного імунітету на планеті.