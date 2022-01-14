Состояние окружающей среды влияет на здоровье человека, поэтому важно заботиться о ней. В частности, стоит использовать меньше пластиковых пакетов.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как ограничить использование пластиковых пакетов.

Рекомендации:

ходить в магазин с собственной многоразовой экосумкой;

отдельные овощи и фрукты можно взвешивать и покупать без пакетов (например, бананы, цитрусовые, даже одно или два яблока можно не класть в пакет);

не брать каждый раз новый фасовочный пакет, можно использовать один много раз;

также их можно заменить бумажными или экомешками для овощей и фруктов;

отказаться от пластиковых мусорных пакетов;

в быту пользоваться пакетами из альтернативных материалов.

Кроме пакетов, следует также ограничить использование пластиковых бутылок, трубок для напитков, посуды, меньше покупать продукты, которые поместили в них.

Например, напитки можно брать в стеклянной таре, кофе – в картонном стакане.

Следует помнить эти правила и осознавать, что каждый лишний пакет наносит значительный ущерб окружающей среде.

Источник: Центр общественного здоровья Украины