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Это важно для здоровья. Почему нужно отказаться от пластиковых пакетов

14 января 2022, 13:04
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
мусор сміття
Источник: Pixabay

Состояние окружающей среды влияет на здоровье человека, поэтому важно заботиться о ней. В частности, стоит использовать меньше пластиковых пакетов.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как ограничить использование пластиковых пакетов.

Рекомендации:

  • ходить в магазин с собственной многоразовой экосумкой;
  • отдельные овощи и фрукты можно взвешивать и покупать без пакетов (например, бананы, цитрусовые, даже одно или два яблока можно не класть в пакет);
  • не брать каждый раз новый фасовочный пакет, можно использовать один много раз;
  • также их можно заменить бумажными или экомешками для овощей и фруктов;
  • отказаться от пластиковых мусорных пакетов;
  • в быту пользоваться пакетами из альтернативных материалов.
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Кроме пакетов, следует также ограничить использование пластиковых бутылок, трубок для напитков, посуды, меньше покупать продукты, которые поместили в них.

Например, напитки можно брать в стеклянной таре, кофе – в картонном стакане.

Следует помнить эти правила и осознавать, что каждый лишний пакет наносит значительный ущерб окружающей среде.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Экология , Поліетиленові пакети
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