Стан довкілля впливає на здоров’я людини, саме тому важливо дбати про навколишнє середовище. Зокрема, варто використовувати менше пластикових пакетів.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як обмежити використання пластикових пакетів.

Рекомендації:

ходити до магазину з власною багаторазовою екоторбинкою;

окремі овочі та фрукти можна зважувати та купувати без пакетів (наприклад, банани, цитрусові, навіть одне чи два яблука можна не класти до пакету);

не брати щоразу новий фасувальний пакет, можна використовувати один багато разів;

також їх можна замінити паперовими чи екомішечками для овочів та фруктів;

відмовитися від пластикових пакетів для сміття;

у побуті користуватися пакетами з альтернативних матеріалів.

Окрім пакетів, варто також обмежити використання пластикових пляшок, трубок для напоїв, посуду, менше купувати продукти, які поміщені в них.

Наприклад, напої можна брати у скляній тарі, каву – у картонному стакані.

Треба пам’ятати ці правила та усвідомлювати, що кожен зайвий пакет завдає значної шкоди довкіллю.

Джерело: Центр громадського здоров’я України