Стан довкілля впливає на здоров’я людини, саме тому важливо дбати про навколишнє середовище. Зокрема, варто використовувати менше пластикових пакетів.
У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як обмежити використання пластикових пакетів.
Рекомендації:
- ходити до магазину з власною багаторазовою екоторбинкою;
- окремі овочі та фрукти можна зважувати та купувати без пакетів (наприклад, банани, цитрусові, навіть одне чи два яблука можна не класти до пакету);
- не брати щоразу новий фасувальний пакет, можна використовувати один багато разів;
- також їх можна замінити паперовими чи екомішечками для овочів та фруктів;
- відмовитися від пластикових пакетів для сміття;
- у побуті користуватися пакетами з альтернативних матеріалів.
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Окрім пакетів, варто також обмежити використання пластикових пляшок, трубок для напоїв, посуду, менше купувати продукти, які поміщені в них.
Наприклад, напої можна брати у скляній тарі, каву – у картонному стакані.
Треба пам’ятати ці правила та усвідомлювати, що кожен зайвий пакет завдає значної шкоди довкіллю.
Джерело: Центр громадського здоров’я України