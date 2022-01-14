Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Поради

Це важливо для здоров’я. Чому треба відмовитися від пластикових пакетів

14 Січня 2022, 13:04
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
мусор сміття
Джерело: Pixabay

Стан довкілля впливає на здоров’я людини, саме тому важливо дбати про навколишнє середовище. Зокрема, варто використовувати менше пластикових пакетів.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як обмежити використання пластикових пакетів.

Рекомендації:

  • ходити до магазину з власною багаторазовою екоторбинкою;
  • окремі овочі та фрукти можна зважувати та купувати без пакетів (наприклад, банани, цитрусові, навіть одне чи два яблука можна не класти до пакету);
  • не брати щоразу новий фасувальний пакет, можна використовувати один багато разів;
  • також їх можна замінити паперовими чи екомішечками для овочів та фруктів;
  • відмовитися від пластикових пакетів для сміття;
  • у побуті користуватися пакетами з альтернативних матеріалів.
Читайте також:
чайВода з-під крана та пакетований чай – чи безпечно це

Окрім пакетів, варто також обмежити використання пластикових пляшок, трубок для напоїв, посуду, менше купувати продукти, які поміщені в них.

Наприклад, напої можна брати у скляній тарі, каву – у картонному стакані.

Треба пам’ятати ці правила та усвідомлювати, що кожен зайвий пакет завдає значної шкоди довкіллю.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Екологія , Поліетиленові пакети
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка