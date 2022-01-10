Скільки життів забирає забруднене повітря у містах – дослідження

Забруднене повітря, а саме дрібні тверді частинки PM2,5, продовжують провокувати надлишкову смертність у світі.

Американські науковці провели дослідження та дійшли висновку, що 86% людей, що живуть у містах у всьому світу, а це приблизно 2,5 млрд людей, потерпають від впливу цих часток у кількостях, які значно перевищують рекомендації ВООЗ.

– Більшість міського населення світу, як і раніше, проживає в районах з нездоровим рівнем PM2,5, – зазначила провідний автор дослідження Вероніка Саутерленд з Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбія, США).

Крім того, зазначено, що у 2019 році забруднення повітря у містах призвело до 1,8 млн додаткових смертей.

Було доведено, що вдихання цих частинок збільшує ризик передчасної смерті від серцево-судинних, респіраторних захворювань, раку легень та інфекцій нижніх дихальних шляхів.

Щоб уникати такої кількості смертей, треба скоротити кількість шкідливих викидів, а також розробити стратегії поліпшення загального стану здоров’ населення.

Під час дослідження вивчався стан повітря у 13 тис. містах у всьому світі у період з 2000 до 2019 року.

Фахівці встановили, що середня зважена за населенням концентрація PM2,5 у всіх міських районах світу у 2019 році становила 35 мікрограмів на кубічний метр, це без змін порівняно з 2000 роком та еквівалентно семиразовому перевищенню рекомендацій ВООЗ на 2021 рік.

Група науковців встановила, що у 2019 році 61 із кожних 100 тис. смертей у міських районах була пов’язана із PM2,5.

Джерело: Phys.org