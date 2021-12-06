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Принесений вітром: вчені припускають, що штам Омікрон поширюється повітрям

6 Грудня 2021, 18:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Коронавірус

Британські вчені вважають, що новий варіант Covid-19 Омікрон може поширюватися повітрям. Також вони припускають, що він можливо, зможе долати імунітет, який виникає після вакцинацї.

У протоколах останнього засідання Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE) йдеться, що новий штам коронавірусу може показати більше випадків передачі повітрям. Проте, додали там,  попередні дослідження зроблені з низьким ступенем достовірності.

Інші дані свідчать, що вірус, вірогідно може обходити імунітет. Його геном містить мутації, які, як відомо, пов’язані з вислизанням від імунної системи.

Однак, заявила SAGE,  ще зарано мати надійні дані про серйозність захворювання, викликаного інфекцією Омікрон.

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Новий штам коронавірусу Омікрон блискавично шириться світом. Офіційно підтверджений минулого тижня штам із Південної Африки, він вже розповсюдився майже на 40 країн. І впевнено наближається до України. Його вже зафіксували у низці європейських держав. Найперше – у Бельгії та Великій Британії. А далі – в Нідерландах, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Австрії та Чехії.

Однак, вчені уже припускають, що його численні мутації призведуть до того, що його сили зійдуть нанівець.

Джерело: Sky News

Теги
Коронавирус Covid-19
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