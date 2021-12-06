У протоколах останнього засідання Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE) йдеться, що новий штам коронавірусу може показати більше випадків передачі повітрям. Проте, додали там, попередні дослідження зроблені з низьким ступенем достовірності.

Інші дані свідчать, що вірус, вірогідно може обходити імунітет. Його геном містить мутації, які, як відомо, пов’язані з вислизанням від імунної системи.

Однак, заявила SAGE, ще зарано мати надійні дані про серйозність захворювання, викликаного інфекцією Омікрон.

Новий штам коронавірусу Омікрон блискавично шириться світом. Офіційно підтверджений минулого тижня штам із Південної Африки, він вже розповсюдився майже на 40 країн. І впевнено наближається до України. Його вже зафіксували у низці європейських держав. Найперше – у Бельгії та Великій Британії. А далі – в Нідерландах, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Австрії та Чехії.

Однак, вчені уже припускають, що його численні мутації призведуть до того, що його сили зійдуть нанівець.

Джерело: Sky News