Британские ученые считают, что новый вариант Covid-19 Омикрон может распространяться по воздуху. Также они предполагают, что он, возможно, сможет преодолевать возникающий после вакцинации иммунитет.

В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи воздухом. Однако, добавили там, предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности.

Другие данные свидетельствуют, что вирус, вероятно, может обходить иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как известно, связаны с ускользанием от иммунной системы.

Однако, заявила SAGE, еще рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией Омикрон.

Новый штамм коронавируса Омикрон молниеносно распространяется по миру. Официально подтвержденный на прошлой неделе штамм из Южной Африки, он уже распространился почти на 40 стран. И уверенно приближается к Украине. Его уже зафиксировали в ряде европейских стран. В первую очередь – в Бельгии и Великобритании. А дальше – в Нидерландах, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Чехии.

Однако ученые уже предполагают, что его многочисленные мутации приведут к тому, что его силы сойдут на нет.

Источник: Sky News