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Забруднене повітря в Києві: як захистити органи дихання

13 Жовтня 2021, 14:38 Вікторія Яснопольська
загрязненный воздух
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві зареєстрований один з найвищих показників забруднення повітря в світі. Згідно з даними порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення в режимі реального часу, близько 10.00 ранку індекс столиці склав 114 при нормі 50. У той же час, за даними ВООЗ, повітря в 80% міст світу не відповідає нормативам.

Як себе вести в такій ситуації людям, що страждають на захворювання органів дихання? Як вести себе в такій ситуації всім іншим, щоб не підхопити легеневі патології? Невже і на вулиці потрібно одягати маску? З такими питаннями Факти ICTV звернулися до сімейного лікаря Людмили Сердюк.

– Наша дихальна система настільки функціональна, що вона цілком здатна впоратися з нечистим міським повітрям. Але все ж і у цього універсального людського органу є свій кінцевий ресурс, – зазначила лікар загальної практики.

За її словами, для людини вкрай небезпечний один з компонентів забрудненого міського повітря – монооксид вуглецю або, просто кажучи, чадний газ. Ця повітряна суспензія вкрай отруйна. Якщо її кількість в організмі перевищить гранично допустимі норми, може наступити летальний результат.

У кращому випадку, якщо тут взагалі допустимий такий вислів, на перенасичену чадним газом людину чекають хронічні захворювання дихальних шляхів.

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Захищаємося як можемо

Щоб мінімізувати ризики від вдихання забрудненого повітря, особливо якщо показники перевищують всі допустимі норми, Людмила Сердюк рекомендує:

  • скоротити або взагалі скасувати перебування на вулиці. Якщо є гостра необхідність вийти, робити це потрібно максимально оперативно, і краще рано вранці;
  • пити побільше чистої води, щоб максимально відновити водний баланс. Також будуть корисні зелений чай, ягідний морс. А ось від алкоголю і газованої води краще відмовитися, оскільки ці напої сприяють зневодненню організму;
  • при виборі страв і продуктів краще віддати перевагу овочам і фруктам, кисломолочним продуктам, кашам. Вони і засвоюються легше, і підтримують організм корисними мікроелементами. Жирна важка їжа тільки погіршить самопочуття;
  • слід також відмовитися від куріння, щоб не обтяжувати сигаретними смолами і без того перевантажені легені;
  • відмовтеся на час від декоративної косметики і побутової хімії, які мають гострий запах;
  • раз на день обов’язково робіть вологе прибирання квартири;
  • після того, як прийшли з вулиці, промийте ніс і носоглотку сольовим розчином: одна чайна ложка солі на склянку води;
  • обов’язково використовуйте маску при виході на вулицю, особливо при таких високих показниках забрудненості повітря, як сьогодні;
  • від ранкової пробіжки краще відмовитися.

Слід також пам’ятати, що при найменших ознаках нездужання, нудоті, кашлю, різі в очах, тривалої головного болю, слід обов’язково звернутися за медичною допомогою.

Теги
Забруднення повітря , Повітря , поради лікаря
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