Сьогодні, 13 жовтня, в Києві зареєстрований один з найвищих показників забруднення повітря в світі. Згідно з даними порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення в режимі реального часу, близько 10.00 ранку індекс столиці склав 114 при нормі 50. У той же час, за даними ВООЗ, повітря в 80% міст світу не відповідає нормативам.

Як себе вести в такій ситуації людям, що страждають на захворювання органів дихання? Як вести себе в такій ситуації всім іншим, щоб не підхопити легеневі патології? Невже і на вулиці потрібно одягати маску? З такими питаннями Факти ICTV звернулися до сімейного лікаря Людмили Сердюк.

– Наша дихальна система настільки функціональна, що вона цілком здатна впоратися з нечистим міським повітрям. Але все ж і у цього універсального людського органу є свій кінцевий ресурс, – зазначила лікар загальної практики.

За її словами, для людини вкрай небезпечний один з компонентів забрудненого міського повітря – монооксид вуглецю або, просто кажучи, чадний газ. Ця повітряна суспензія вкрай отруйна. Якщо її кількість в організмі перевищить гранично допустимі норми, може наступити летальний результат.

У кращому випадку, якщо тут взагалі допустимий такий вислів, на перенасичену чадним газом людину чекають хронічні захворювання дихальних шляхів.

Захищаємося як можемо

Щоб мінімізувати ризики від вдихання забрудненого повітря, особливо якщо показники перевищують всі допустимі норми, Людмила Сердюк рекомендує:

скоротити або взагалі скасувати перебування на вулиці. Якщо є гостра необхідність вийти, робити це потрібно максимально оперативно, і краще рано вранці;

оперативно, і краще рано вранці; пити побільше чистої води, щоб максимально відновити водний баланс. Також будуть корисні зелений чай, ягідний морс. А ось від алкоголю і газованої води краще відмовитися, оскільки ці напої сприяють зневодненню організму;

чай, ягідний морс. А ось від алкоголю і газованої води відмовитися, оскільки ці напої сприяють зневодненню організму; при виборі страв і продуктів краще віддати перевагу овочам і фруктам, кисломолочним продуктам, кашам. Вони і засвоюються легше , і підтримують організм корисними мікроелементами. Жирна важка їжа тільки погіршить самопочуття;

, і підтримують організм корисними мікроелементами. Жирна важка їжа тільки погіршить самопочуття; слід також відмовитися від куріння, щоб не обтяжувати сигаретними смолами і без того перевантажені легені;

перевантажені легені; відмовтеся на час від декоративної косметики і побутової хімії, які мають гострий запах;

раз на день обов’язково робіть вологе прибирання квартири;

прибирання квартири; після того, як прийшли з вулиці, промийте ніс і носоглотку сольовим розчином: одна чайна ложка солі на склянку води;

розчином: одна чайна ложка солі на склянку води; обов’язково використовуйте маску при виході на вулицю, особливо при таких високих показниках забрудненості повітря, як сьогодні;

на вулицю, особливо при таких високих показниках забрудненості повітря, як сьогодні; від ранкової пробіжки краще відмовитися.

Слід також пам’ятати, що при найменших ознаках нездужання, нудоті, кашлю, різі в очах, тривалої головного болю, слід обов’язково звернутися за медичною допомогою.