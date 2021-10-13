Сегодня, 13 октября, в Киеве зарегистрирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Согласно данным портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения в режиме реального времени, около 10.00 утра индекс столицы составил 114 при норме 50. В то же время, по данным ВОЗ, воздух в 80% городов мира не соответствует нормативам.

Как себя вести в такой ситуации людям, страдающим заболеваниями органов дыхания? Как вести себя в такой ситуации всем остальным, чтобы не подхватить легочные патологии? Неужели и на улице нужно одевать маску? С такими вопросами Факты ICTV обратились к семейному врачу Людмиле Сердюк.

— Наша дыхательная система настолько функциональна, что она вполне способна справиться с нечистым городским воздухом. Но все же и у этого универсального человеческого органа есть свой конечный ресурс, — отметила врач общей практики.

По ее словам, для человека крайне опасен один из компонентов загрязненного городского воздуха – монооксид углерода или, попросту говоря, угарный газ. Эта воздушная взвесь крайне ядовита. Если ее количество в организме превысит предельно допустимые нормы, может наступить летальный исход.

В лучшем случае, если здесь вообще допустимо такое выражение, перенасыщенного угарным газом человека ждут хронические заболевания дыхательных путей.

Защищаемся как можем

Чтобы минимизировать риски от вдыхания загрязненного воздуха, особенно если показатели смога превышают все допустимые нормы, Людмила Сердюк рекомендует:

сократить или вообще отменить пребывание на улице. Если есть острая необходимость выйти, делать это нужно максимально оперативно, и лучше ранним утром;

пить побольше чистой воды, чтобы максимально восстановить водный баланс. Также будут полезны зеленый чай, ягодный морс. А вот от алкогодя и газировки лучше отказаться, поскольку эти напитки способствуют обезвоживанию организма;

при выборе блюд и продуктов лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, кисломолочным продуктам, кашам. Они и усваиваются легче, и поддерживают организм полезными микроэлементами. Жирная тяжелая пищу только ухудшит самочувствие;

следует также отказаться от курения, чтобы не отягощать сигаретными смолами и без того перегруженные легкие;

откажитесь на время от остропахнущей декоративной косметики и бытовой химии:

раз в день обязательно делайте влажную уборку квартиры;

после того, как пришли с улицы, промойте нос и носоглотку солевым раствором: одна чайная ложка соли на стакан воды;

обязательно используйте маску при выходе на улицу, особенно при таких высоких показателях загрязненности воздуха, как сегодня;

от утренней пробежки лучше отказаться.

Следует также помнить, что при малейших признаках недомогания, тошноте, кашле, рези в глазах, длительной головной боли, следует обязательно обратиться за медицинской помощью.