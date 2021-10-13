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Загрязненный воздух в Киеве: как защитить органы дыхания

13 октября 2021, 14:38 Вікторія Яснопольська
загрязненный воздух
Источник: Depositphotos

Сегодня, 13 октября, в Киеве зарегистрирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Согласно данным портала  Iqair, который отслеживает уровень загрязнения в режиме реального времени, около 10.00 утра индекс столицы составил 114 при норме 50. В то же время, по данным ВОЗ, воздух в 80% городов мира не соответствует нормативам.

Как себя вести в такой ситуации людям, страдающим заболеваниями органов дыхания? Как вести себя в такой ситуации всем остальным, чтобы не подхватить легочные патологии? Неужели и на улице нужно одевать маску? С такими вопросами Факты ICTV обратились к семейному врачу Людмиле Сердюк.

— Наша дыхательная система настолько функциональна, что она вполне способна справиться с нечистым городским воздухом. Но все же и у этого универсального человеческого органа есть свой конечный ресурс, — отметила врач общей практики.

По ее словам, для человека крайне опасен один из компонентов загрязненного городского воздуха – монооксид углерода или, попросту говоря, угарный газ. Эта воздушная взвесь крайне ядовита. Если ее количество в организме превысит предельно допустимые нормы, может наступить летальный исход.

В лучшем случае, если здесь вообще допустимо такое выражение, перенасыщенного угарным газом человека ждут хронические заболевания дыхательных путей.

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Защищаемся как можем

Чтобы минимизировать риски от вдыхания загрязненного воздуха, особенно если показатели смога превышают все допустимые нормы, Людмила Сердюк рекомендует:

  • сократить или вообще отменить пребывание на улице. Если есть острая необходимость выйти, делать это нужно максимально оперативно, и лучше ранним утром;
  • пить побольше чистой воды, чтобы максимально восстановить водный баланс. Также будут полезны зеленый чай, ягодный морс. А вот от алкогодя и газировки лучше отказаться, поскольку эти напитки способствуют обезвоживанию организма;
  • при выборе блюд и продуктов лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, кисломолочным продуктам, кашам. Они и усваиваются легче, и поддерживают организм полезными микроэлементами. Жирная тяжелая пищу только ухудшит самочувствие;
  • следует также отказаться от курения, чтобы не отягощать сигаретными смолами и без того перегруженные легкие;
  • откажитесь на время от остропахнущей декоративной косметики и бытовой химии:
  • раз в день обязательно делайте влажную уборку квартиры;
  • после того, как пришли с улицы, промойте нос и носоглотку солевым раствором: одна чайная ложка соли на стакан воды;
  • обязательно используйте маску при выходе на улицу, особенно при таких высоких показателях загрязненности воздуха, как сегодня;
  • от утренней пробежки лучше отказаться.

Следует также помнить, что при малейших признаках недомогания, тошноте, кашле, рези в глазах, длительной головной боли, следует обязательно обратиться за медицинской помощью.

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Забруднення повітря , Повітря , поради лікаря
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