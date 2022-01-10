Сколько жизней забирает загрязненный воздух в городах — исследование

Загрязненный воздух, а именно мелкие твердые частицы PM2,5, продолжают провоцировать избыточную смертность в мире.

Американские ученые провели исследования и пришли к выводу, что 86% людей, живущих в городах по всему миру, а это примерно 2,5 млрд человек, страдают от влияния этих частиц в количествах, значительно превышающих рекомендации ВОЗ.

– Большинство городского населения мира по-прежнему проживает в районах с нездоровым уровнем PM2,5, – отметила ведущий автор исследования Вероника Саутерленд из Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия, США).

Кроме того, отмечается, что в 2019 году загрязнение воздуха в городах привело к 1,8 млн дополнительных смертей.

Было доказано, что вдыхание этих частиц увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, рака легких и инфекций нижних дыхательных путей.

Чтобы избежать такого количества смертей, нужно сократить количество вредных выбросов, а также разработать стратегии улучшения общего состояния здоровья населения.

В ходе исследования изучалось состояние воздуха в 13 тыс. городах во всем мире в период с 2000 по 2019 год.

Специалисты установили, что средняя взвешенная по населению концентрация PM2,5 во всех городских районах мира в 2019 году составила 35 микрограмм на кубический метр, это без изменений по сравнению с 2000 годом и эквивалентно семикратному превышению рекомендаций ВОЗ на 2021 год.

Группа ученых установила, что в 2019 году 61 из каждых 100 тыс. смертей в городских районах была связана с PM2,5.

Источник: Phys.org