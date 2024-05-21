Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как найти частного семейного врача и заключить с ним декларацию, чтобы обслуживаться бесплатно.

— Частные медицинские центры есть во многих городах Украины. Но не у каждого врача-ФЛП или частного центра заключены контракты с НСЗУ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая 2024 года 413 поставщиков частной формы собственности и 850 ФЛП имеют договоры с НСЗУ по пакету первичной медицинской помощи.

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Алгоритм поиска

В НСЗУ рассказали, как узнать, какие именно частные врачи оказывают первичную медицинскую помощь по договору с Национальной службой здоровья:

откройте веб-сайт НСЗУ, найдите дашборд Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи;

откройте первую страницу, это, собственно, карта;

в фильтре слева Форма собственности выберите один из двух или сразу оба пункта: Частная (без ФЛП), ФЛП;

в фильтре слева выберите нужный населенный пункт. Сразу увидите количество мест предоставления первичной медицинской помощи. А в таблице под картой содержится информация об адресах и контактах медучреждений, а также о количестве врачей, работающих там с пациентами;

после выбора поставщика медицинской помощи справа от карты отобразятся работающие там врачи. Там будет информация о ФИО врача, специализации (семейный врач, терапевт или педиатр). Также вы увидите количество деклараций, которые уже есть у врача;

если в колонке Лимит вы видите символ стрелочки, направленной вверх, это может свидетельствовать о том, что врач заключает декларации с новыми пациентами. А символ в виде галочки говорит о том, что врач уже набрал лимит деклараций.

В любом случае в НСЗУ советуют позвонить в медицинское учреждение, чтобы спросить, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами.

Если вы не можете использовать дашборд, позвоните в контакт-центр НСЗУ. Номер 16-77 бесплатный. Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию, отметили в Службе.

Источник: НСЗУ