Диетолог Джо Трэверс в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал три натуральных средства, которые помогут при вздутии живота и восстановления баланса кишечных бактерий.

— Поскольку наша пищеварительная система не может переваривать клеточные стенки растений, более известные как клетчатка, бактерии в нашем кишечнике переваривают ее за нас, — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, если у вас нет нужных бактерий или их недостаточно, некоторые виды клетчатки могут ферментироваться и вызывать газообразование, что приводит к вздутию живота.

Диетолог порекомендовал три естественных метода лечения, которые помогут улучшить здоровье кишечника и снизить риск вздутия живота.

Ферментированные продукты. К ним относятся такие продукты, как кимчи, живой йогурт, темпе (ферментированная соя) и чайный гриб. Ферментация способствует росту полезных микроорганизмов, которые связаны с хорошим пищеварением.

Некоторые ферментированные продукты также содержат большое количество дрожжей, которые работают в симбиозе с бактериями.

Ягоды, особенно ярко окрашенные, такие как черника и малина, содержат фитохимические вещества, полифенолы, которые могут метаболизироваться кишечными бактериями и оказывать благотворное влияние на состав кишечного микробиома.

Активированный уголь имеет крошечные воздушные карманы, которые поглощают избыток газа, поэтому он может быть полезным инструментом для предотвращения накопления газа, пока вы работаете над тем, чтобы привести свой микробиом в форму.

По словам Джо Трэверс, если вы чувствуете вздутие живота, помогут легкие упражнения, такие как ходьба. А NHS для профилактики вздутия рекомендует жевать с закрытым ртом, чтобы не глотать воздух, и пить много воды.

Если у вас вздутие живота в течение трех недель, вам следует обратиться к врачу, советует диетолог.

Источник: Express