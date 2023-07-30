Дієтолог Джо Треверс у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав три натуральні засоби, які допоможуть у разі здуття живота та відновлення балансу кишкових бактерій.

– Оскільки наша травна система не може перетравлювати клітинні стінки рослин, більш відомі як клітковина, бактерії в нашому кишечнику перетравлюють її за нас, – пояснив експерт.

Однак, за його словами, якщо у вас немає потрібних бактерій або їх недостатньо, деякі види клітковини можуть ферментуватися і викликати газоутворення, що призводить до здуття живота.

Дієтолог порекомендував три природні методи лікування, які допоможуть поліпшити здоров’я кишківника і знизити ризик здуття живота.

Ферментовані продукти. До них належать такі продукти, як кімчі, живий йогурт, темпе (ферментована соя) і чайний гриб. Ферментація сприяє зростанню корисних мікроорганізмів, які пов’язані з хорошим травленням.

Деякі ферментовані продукти також містять велику кількість дріжджів, які працюють у симбіозі з бактеріями.

Ягоди, особливо яскраво забарвлені, як-от чорниці та малина, містять фітохімічні речовини, поліфеноли, які можуть метаболізуватися кишковими бактеріями та сприятливо впливати на склад кишкового мікробіома.

Активоване вугілля має крихітні повітряні кишені, які поглинають надлишок газу, тому воно може бути корисним інструментом для запобігання накопиченню газу, поки ви працюєте над тим, щоб привести свій мікробіом у форму.

За словами Джо Треверс, якщо ви відчуваєте здуття живота, допоможуть легкі вправи, такі як ходьба. А NHS для профілактики здуття рекомендує жувати із закритим ротом, щоб не ковтати повітря, і пити багато води.

Якщо у вас здуття живота протягом трьох тижнів, вам слід звернутися до лікаря, радить дієтолог.

Джерело: Express