Добавив к утреннему кофе щепотку корицы или куркумы, можно ускорить метаболизм.

Почему именно эти специи? И сколько их добавлять? Диетологи Лиза Ричардс и Шери Бергер утверждают, многочисленные исследования обнаружили в указанных специях вещества, позволяющие говорить о влиянии на метаболизм.

Корица регулирует уровень сахара и холестерина в крови

Так, корица повышает чувствительность к инсулину, помогает эффективно регулировать уровень сахара и холестерина в крови, что является ключевым фактором общего здоровья.

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Вещества, содержащиеся в корице, уменьшают вероятность накопления жира и способствуют переработке глюкозы в энергию.

— Кроме того, корица обладает термогенным эффектом, она может повысить скорость метаболизма, увеличивая производство тепла в организме, — объясняет Ричардсон.

Вторая специя, которую советуют диетологи, — куркума. Обычно ее не часто добавляют в кофе, потому что считается, что место этой специи — в мясных блюдах, рисе.

Куркума нуждается в черном перце

Шери Бергер советует все же попробовать добавить к утреннему кофе вместе с куркумой новую ароматную нотку.

Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое было предметом многих исследований из-за его потенциальной роли в ускорении метаболизма.

— По данным исследователей, куркумин может способствовать уменьшению окружности талии и индекса массы тела, — говорит диетолог.

Чтобы насладиться новым вкусом кофе и достичь максимальной пользы от специй, диетологи советуют придерживаться двух правил.

Правила кофепития со специями

Первое — корицу добавляйте в кофе в процессе заварки, чтобы она раскрыла все свои преимущества и естественный сладкий вкус.

Второе — добавляя в сваренный кофе щепотку куркумы, добавьте совсем немного черного молотого перца, поскольку он является ключевым для лучшего усвоения куркумина.

Некоторые опубликованные исследования свидетельствуют, что добавление черного перца вместе с куркумой может существенно повысить усвоение куркумина.

Источник: She Finds