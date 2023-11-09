Додавши до ранкової кави дрібку кориці або куркуми, можна прискорити метаболізм.

Чому саме ці спеції? І скільки їх додавати? Дієтологи Ліза Річардс та Шері Бергер стверджують, численні дослідження виявили в означених спеціях речовини, що дозволяють говорити про вплив на метаболізм.

Кориця регулює рівень цукру і холестерину в крові

Так, кориця підвищує чутливість до інсуліну, допомагає ефективно регулювати рівень цукру та холестерину в крові, що є ключовим фактором загального здоров’я.

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Речовини, що містяться в кориці, зменшують ймовірність накопичення жиру і сприяють переробці глюкози в енергію.

– Крім того, кориця має термогенний ефект, вона може підвищити швидкість метаболізму, збільшуючи виробництво тепла в організмі, – пояснює Річардсон.

Друга спеція, яку радять дієтологи, – куркума. Зазвичай її не часто додають до кави, бо вважається що місце цієї спеції – у м’ясних стравах, рисі.

Куркумі потрібен чорний перець

Шері Бергер радить усе ж спробувати додати до ранкової кави разом з куркумою дещо незвичну ароматну нотку.

Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, що була предметом багатьох досліджень через її потенційну роль у прискоренні метаболізму.

– За даними кількох дослідників, куркумін може сприяти зменшенню окружності талії та індексу маси тіла, – говорить дієтологиня.

Щоб насолодитися новим смаком кави і досягти максимальної користі від спецій, дієтологи радять дотримуватися двох правил.

Правила кавування зі спеціями

Перше – корицю додавайте до кави у процесі заварки, щоб розкрилися її переваги і природний солодкий смак.

Друге – додаючи до звареної кави дрібку куркуми, додайте зовсім трохи чорного молотого перцю, оскільки він є ключовим елементом для кращого засвоєння куркуміну.

Деякі опубліковані дослідження свідчать, що додавання чорного перцю разом із куркумою може суттєво підвищити засвоєння куркуміну.

Джерело: She Finds