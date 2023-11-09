Додавши до ранкової кави дрібку кориці або куркуми, можна прискорити метаболізм.
Чому саме ці спеції? І скільки їх додавати? Дієтологи Ліза Річардс та Шері Бергер стверджують, численні дослідження виявили в означених спеціях речовини, що дозволяють говорити про вплив на метаболізм.
Кориця регулює рівень цукру і холестерину в крові
Так, кориця підвищує чутливість до інсуліну, допомагає ефективно регулювати рівень цукру та холестерину в крові, що є ключовим фактором загального здоров’я.
Речовини, що містяться в кориці, зменшують ймовірність накопичення жиру і сприяють переробці глюкози в енергію.
– Крім того, кориця має термогенний ефект, вона може підвищити швидкість метаболізму, збільшуючи виробництво тепла в організмі, – пояснює Річардсон.
Друга спеція, яку радять дієтологи, – куркума. Зазвичай її не часто додають до кави, бо вважається що місце цієї спеції – у м’ясних стравах, рисі.
Куркумі потрібен чорний перець
Шері Бергер радить усе ж спробувати додати до ранкової кави разом з куркумою дещо незвичну ароматну нотку.
Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, що була предметом багатьох досліджень через її потенційну роль у прискоренні метаболізму.
– За даними кількох дослідників, куркумін може сприяти зменшенню окружності талії та індексу маси тіла, – говорить дієтологиня.
Щоб насолодитися новим смаком кави і досягти максимальної користі від спецій, дієтологи радять дотримуватися двох правил.
Правила кавування зі спеціями
Перше – корицю додавайте до кави у процесі заварки, щоб розкрилися її переваги і природний солодкий смак.
Друге – додаючи до звареної кави дрібку куркуми, додайте зовсім трохи чорного молотого перцю, оскільки він є ключовим елементом для кращого засвоєння куркуміну.
Деякі опубліковані дослідження свідчать, що додавання чорного перцю разом із куркумою може суттєво підвищити засвоєння куркуміну.
Джерело: She Finds