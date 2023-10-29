Команда голландських учених Університету Вагенінгема під час дослідження з’ясувала, що каву можна додати до списку засобів для підтримки здоров’я нирок.

– Нове дослідження за участю майже 80 тис. голландців, схоже, підтверджує, що кава зберігає здоров’я наших нирок. Особливо це стосується людей з діабетом, – йдеться в повідомленні.

За словами вчених, ідеться про чотири чашки кави на день. Саме цю кількість напою дослідники пов’язують зі зниженням пошкодження нирок. Зазначається, що йдеться про чорну каву без цукру та інших шкідливих добавок.

Зараз дивляться

На цілком логічне запитання, чи мусимо ми всі почати пити чорну каву, щоб підтримувати нирки в хорошій формі, вчені-дієтологи відповідають, що ще надто рано давати офіційні рекомендації. Насамперед тому, що дослідження було зосереджене виключно на любителях кави.

Науковці зазначають, що позитивний вплив кави найбільш очевидний для людей, які страждають на діабет.

– Той факт, що ми приділяємо мало уваги здоров’ю нирок, не є дивним, оскільки спочатку ушкодження цього парного органу спричиняє лише незначні скарги, – наголошують медики.

За їхніми словами, такі перші ознаки нездоров’я нирок, як втома, свербіж і сприйнятливість до холоду, не є ані унікальними, ані вкрай негативними.

Саме тому хронічне захворювання нирок часто залишається недіагностованим доти, доки функція нирок не впаде до рівня, за якого пацієнту потрібен діаліз або трансплантація.

– Ми повинні приділяти більше уваги нашим ниркам, наприклад, шляхом систематичного тестування та вибору дієти, яка приносить користь нашим фільтрам крові, – зазначають учені.

Зазначається, що, згідно з іншими дослідженнями, деградація функції нирок відбувається удвічі швидше у діабетиків і людей, які перенесли серцевий напад.

Цю групу слід контролювати уважніше. І, можливо, майбутні дієтичні рекомендації для здоров’я нирок можуть включати кілька чашок кави на день, резюмують учені.