Растительное кокосовое молоко, которое считается диетическим, и которое стало популярным из-за насыщенности и вкуса, способствует увеличению веса и замедлению метаболизма.

Диетологи давно и пока безуспешно пытаются доказать, что растительное молоко, которое на самом деле никакое не молоко, вовсе не диетический продукт.

Порция кокосового молока объемом примерно 100 г содержит в три раза больше калорий, чем столько же цельного молока.

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К тому же, кокосовое молоко содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень плохого холестерина, следовательно, опасны для сердца.

— Кокосовое молоко — коварный продукт. Его богатый сливочный вкус способствует тому, что хочется увеличить размер порции. При этом увеличивается и калорийность, — говорит диетолог Триста Бест.

Исследования неопровержимо доказывают: любое растительное молоко, в том числе кокосовое, хуже по питательности по сравнению с обычным молоком. Оно содержит меньше белка, кальция и витамина D.

Фермеры, которые занимаются производством молочных продуктов, требуют, чтобы для молока растительного происхождения запретили использование названия “молоко”. К сожалению, их борьба безуспешна.

Альтернативное растительное молоко приобрело популярность в последние годы на фоне беспокойства изменениями климата и, соответственно, условиями содержания крупного рогатого скота, а также из-за увеличения числа людей с непереносимостью лактозы.

Источник: DailyMail