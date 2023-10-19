Рослинне кокосове молоко, яке вважається дієтичним, і яке стало популярним через насиченість і смак, сприяє збільшенню ваги та сповільненню метаболізму.

Дієтологи давно і поки що безуспішно намагаються довести, що рослинне молоко, яке насправді ніяке не молоко, зовсім не дієтичний продукт.

Порція кокосового молока об’ємом приблизно 100 г містить утричі більше калорій, ніж стільки ж цільного молока.

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Крім того, кокосове молоко містить велику кількість насичених жирів, які підвищують рівень поганого холестерину, отже, небезпечні для серця.

– Кокосове молоко – підступний продукт. Його багатий вершковий смак сприяє тому, що хочеться збільшити розмір порції. При цьому збільшується і калорійність, – говорить дієтологиня Тріста Бест.

Дослідження неспростовно доводять: будь-яке рослинне молоко, зокрема кокосове, гірше за поживністю порівняно зі звичайним молоком. Воно має менше білка, кальцію та вітаміну D.

Фермери, які займаються виробництвом молочних продуктів, вимагають, щоб для молока рослинного походження заборонили використання назви “молоко”. На жаль, їхня боротьба безуспішна.

Альтернативне рослинне молоко набуло популярності в останні роки на тлі занепокоєння змінами клімату і, відповідно, умовами утримування великої рогатої худоби, а також через збільшення числа людей з непереносимістю лактози.

Джерело: DailyMail