Команда японских ученых в ходе исследования доказала, что популярная японская приправа васаби может помочь предотвратить снижение когнитивных функций у людей старше 60 лет.

Более частая потеря памяти

По словам экспертов, небольшая потеря памяти считается нормальной, но на нее также могут влиять такие факторы, как стресс, усталость и болезнь. Однако более частая потеря памяти в сочетании с другими изменениями может быть признаком деменции.

Хотя не существует известного лекарства от деменции, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы.

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Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что васаби может улучшить память, производительность и навыки обработки информации у пожилых людей.

В частности, один из активных ингредиентов специи, 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC), был связан с этими преимуществами благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

В рамках исследования

В рамках исследования, проведенного учеными из различных университетов Японии, участники в возрасте от 60 до 80 лет были разделены на две группы. Все они не имели в анамнезе диабета, психических расстройств, заболеваний сердца или заболеваний черепных нервов.

Одной группе давали добавку васаби, а другая принимала плацебо каждый день в течение 12 недель.

Исследователи использовали стандартизированные когнитивные оценки, чтобы проверить скорость обработки информации, внимание, кратковременную память, рабочую память, эпизодическую память, исполнительные функции и зрительно-пространственные способности участников.

Значительно лучшие показатели

Результаты показали, что группа, принимавшая добавки васаби, показала значительно лучшие показатели эпизодической и рабочей памяти по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Эпизодическая память относится к памяти повседневных событий, а рабочая память — это способность сохранять информацию активной в уме в течение коротких периодов времени.

Паста васаби изготавливается из овоща васаби, или японского хрена, и ее обычно едят как приправу к суши.

Источник: Nutrients