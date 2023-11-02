Команда японских ученых в ходе исследования доказала, что популярная японская приправа васаби может помочь предотвратить снижение когнитивных функций у людей старше 60 лет.
Более частая потеря памяти
По словам экспертов, небольшая потеря памяти считается нормальной, но на нее также могут влиять такие факторы, как стресс, усталость и болезнь. Однако более частая потеря памяти в сочетании с другими изменениями может быть признаком деменции.
Хотя не существует известного лекарства от деменции, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы.
Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что васаби может улучшить память, производительность и навыки обработки информации у пожилых людей.
В частности, один из активных ингредиентов специи, 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC), был связан с этими преимуществами благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.
В рамках исследования
В рамках исследования, проведенного учеными из различных университетов Японии, участники в возрасте от 60 до 80 лет были разделены на две группы. Все они не имели в анамнезе диабета, психических расстройств, заболеваний сердца или заболеваний черепных нервов.
Одной группе давали добавку васаби, а другая принимала плацебо каждый день в течение 12 недель.
Исследователи использовали стандартизированные когнитивные оценки, чтобы проверить скорость обработки информации, внимание, кратковременную память, рабочую память, эпизодическую память, исполнительные функции и зрительно-пространственные способности участников.
Значительно лучшие показатели
Результаты показали, что группа, принимавшая добавки васаби, показала значительно лучшие показатели эпизодической и рабочей памяти по сравнению с группой, принимавшей плацебо.
Эпизодическая память относится к памяти повседневных событий, а рабочая память — это способность сохранять информацию активной в уме в течение коротких периодов времени.
Паста васаби изготавливается из овоща васаби, или японского хрена, и ее обычно едят как приправу к суши.
Источник: Nutrients