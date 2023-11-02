Команда японських учених під час дослідження довела, що популярна японська приправа васабі може допомогти запобігти зниженню когнітивних функцій у людей, старших за 60 років.

Частіша втрата пам’яті

За словами експертів, невелика втрата пам’яті вважається нормальною, але на неї також можуть впливати такі чинники, як стрес, втома і хвороба. Однак частіша втрата пам’яті в поєднанні з іншими змінами може бути ознакою деменції.

Хоча не існує відомих ліків від деменції, існують методи лікування, які допоможуть полегшити симптоми.

Зараз дивляться

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що васабі може поліпшити пам’ять, продуктивність і навички опрацювання інформації у літніх людей.

Зокрема, один з активних інгредієнтів спеції, 6-метилсульфінілгексилізотіоціанат (6-MSITC), був пов’язаний з цими перевагами завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям.

У межах дослідження

У рамках дослідження, проведеного вченими з різних університетів Японії, учасники віком від 60 до 80 років були розділені на дві групи. Усі вони не мали в анамнезі діабету, психічних розладів, захворювань серця або захворювань черепних нервів.

Одній групі давали добавку васабі, а інша приймала плацебо щодня протягом 12 тижнів.

Дослідники використовували стандартизовані когнітивні оцінки, щоб перевірити швидкість обробки інформації, увагу, короткочасну пам’ять, робочу пам’ять, епізодичну пам’ять, виконавчі функції та зорово-просторові здібності учасників.

Значно кращі показники

Результати показали, що група, яка приймала добавки васабі, показала значно кращі показники епізодичної та робочої пам’яті порівняно з групою, яка приймала плацебо.

Епізодична пам’ять стосується пам’яті повсякденних подій, а робоча пам’ять – це здатність зберігати інформацію активною в розумі протягом коротких періодів часу.

Паста васабі виготовляється з овоча васабі, або японського хрону, і її зазвичай їдять як приправу до суші.

Джерело: Nutrients