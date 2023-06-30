Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

На днях ожидаются магнитные бури: невролог рассказала, как снизить их влияние на самочувствие

30 июня 2023, 12:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сонце, магнітні бурі
Источник: Pixabay

Невролог Татьяна Майкова в комментарии украинскому информагентству рассказала, как снизить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие.

По словам медика, магнитные бури неблагоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему: страдает сердечный ритм, артериальное давление, нарушается нервная система.

Невролог отметила, что люди могут чаще испытывать головную боль, боль в мышцах и суставах, бессонницу, перепады настроения. Могут обостряться хронические заболевания.

Читайте также:
сон, безсонняЭксперты дали советы, как справиться с нарушением режима сна в условиях войны

В зоне риска — дети, потому что у них большой расход энергии, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и постоянно “уставшие” — те, кто недостаточно спит, плохо питается и употребляет стимуляторы.

— Чтобы приспособиться к изменениям в окружающей среде, человеку нужно достаточно энергии, чтобы иметь на это силы, — объяснила невролог.

По ее словам, для этого нужно:

  • перестать употреблять различные стимулирующие напитки (кофе, черный чай, алкоголь), потому что они плохо влияют на нашу энергию;
  • стараться поддерживать эмоциональный покой и комфортную окружающую среду, в том числе быть в хороших отношениях с коллегами и семьей;
  • ложиться спать не позднее 23.00, чтобы иметь хороший энергетический заряд;
  • много двигаться, ходить пешком, заниматься бегом, гимнастикой, пилатесом;
  • важно здоровое питание по графику 2-3 раза в течение дня, а не только вечером;
  • употреблять больше белка в виде мяса, рыбы и кисломолочных продуктов, а также овощей и фруктов (для тех, у кого колеблется уровень сахара в крови).

Во время больших магнитных бурь больше всего страдают наши слабые места, поэтому важно самому не ухудшать состояние своего организма, подчеркнула врач.

Источник
УНН
Теги
Магнітні бурі поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь