Невролог Татьяна Майкова в комментарии украинскому информагентству рассказала, как снизить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие.

По словам медика, магнитные бури неблагоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему: страдает сердечный ритм, артериальное давление, нарушается нервная система.

Невролог отметила, что люди могут чаще испытывать головную боль, боль в мышцах и суставах, бессонницу, перепады настроения. Могут обостряться хронические заболевания.

В зоне риска — дети, потому что у них большой расход энергии, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и постоянно “уставшие” — те, кто недостаточно спит, плохо питается и употребляет стимуляторы.

— Чтобы приспособиться к изменениям в окружающей среде, человеку нужно достаточно энергии, чтобы иметь на это силы, — объяснила невролог.

По ее словам, для этого нужно:

перестать употреблять различные стимулирующие напитки (кофе, черный чай, алкоголь), потому что они плохо влияют на нашу энергию;

стараться поддерживать эмоциональный покой и комфортную окружающую среду, в том числе быть в хороших отношениях с коллегами и семьей;

л ожиться спать не позднее 23.00, чтобы иметь хороший энергетический заряд;

много двигаться, ходить пешком, заниматься бегом, гимнастикой, пилатесом;

в ажно здоровое питание по графику 2-3 раза в течение дня, а не только вечером;

употреблять больше белка в виде мяса, рыбы и кисломолочных продуктов, а также овощей и фруктов (для тех, у кого колеблется уровень сахара в крови).

Во время больших магнитных бурь больше всего страдают наши слабые места, поэтому важно самому не ухудшать состояние своего организма, подчеркнула врач.