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Днями очікуються магнітні бурі: невролог розповіла, як знизити їхній вплив на самопочуття

30 Червня 2023, 12:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сонце, магнітні бурі
Джерело: Pixabay

Невролог Тетяна Майкова в коментарі українському інформагентству розповіла, як знизити негативний вплив магнітних бур на самопочуття.

За словами медика, магнітні бурі несприятливо впливають на серцево-судинну систему: страждає серцевий ритм, артеріальний тиск, порушується нервова система.

Невролог зазначила, що люди можуть частіше відчувати головний біль, біль у м’язах і суглобах, безсоння, перепади настрою. Можуть загострюватися хронічні захворювання.

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У зоні ризику: діти, бо в них велика витрата енергії, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і постійно “втомлені” – ті, хто недостатньо сплять, погано харчуються і вживають стимулятори.

– Для того, щоб пристосуватися до змін у навколишньому середовищі, людині потрібно достатньо енергії, щоб мати на це сили, – пояснила невролог.

За її словами, для цього потрібно:

  • перестати вживати різні стимулювальні напої (кава, чорний чай, алкоголь), бо вони погано впливають на нашу енергію;
  • намагатися підтримувати емоційний спокій і комфортне навколишнє середовище, зокрема мати добрі стосунки з колегами та родиною;
  • лягати спати не пізніше 23.00, щоб мати хороший енергетичний заряд;
  • багато рухатися, ходити пішки, займатися бігом, гімнастикою, пілатесом;
  • важливе здорове харчування за графіком 2-3 рази протягом дня, а не тільки ввечері;
  • споживати більше білка у вигляді м’яса, риби, овочів, фруктів (для тих, у кого коливається рівень цукру в крові), кисломолочні продукти.

Під час великих магнітних бур найбільше страждають наші слабкі місця, тому важливо самому не погіршувати стан свого організму, наголосила лікарка.

Джерело
УНН
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