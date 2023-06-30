Невролог Тетяна Майкова в коментарі українському інформагентству розповіла, як знизити негативний вплив магнітних бур на самопочуття.
За словами медика, магнітні бурі несприятливо впливають на серцево-судинну систему: страждає серцевий ритм, артеріальний тиск, порушується нервова система.
Невролог зазначила, що люди можуть частіше відчувати головний біль, біль у м’язах і суглобах, безсоння, перепади настрою. Можуть загострюватися хронічні захворювання.
У зоні ризику: діти, бо в них велика витрата енергії, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і постійно “втомлені” – ті, хто недостатньо сплять, погано харчуються і вживають стимулятори.
– Для того, щоб пристосуватися до змін у навколишньому середовищі, людині потрібно достатньо енергії, щоб мати на це сили, – пояснила невролог.
За її словами, для цього потрібно:
- перестати вживати різні стимулювальні напої (кава, чорний чай, алкоголь), бо вони погано впливають на нашу енергію;
- намагатися підтримувати емоційний спокій і комфортне навколишнє середовище, зокрема мати добрі стосунки з колегами та родиною;
- лягати спати не пізніше 23.00, щоб мати хороший енергетичний заряд;
- багато рухатися, ходити пішки, займатися бігом, гімнастикою, пілатесом;
- важливе здорове харчування за графіком 2-3 рази протягом дня, а не тільки ввечері;
- споживати більше білка у вигляді м’яса, риби, овочів, фруктів (для тих, у кого коливається рівень цукру в крові), кисломолочні продукти.
Під час великих магнітних бур найбільше страждають наші слабкі місця, тому важливо самому не погіршувати стан свого організму, наголосила лікарка.