Напевно, кожен переживав безсоння. Завтра важлива подія, коли потрібно рано вставати, а сон не йде. І як не намагайся, заснути не вдається!
Цей неприємний стан заважає нормально заснути та може супроводжуватися низкою неприємних симптомів.
Факти ICTV дізнавалися, як заснути за одну хвилину та що для цього знадобиться.
У мене безсоння: як швидко заснути
Унікальна методика 4-7-8
Щоби швидко заснути, користуйтесь практикою 4-7-8. Цей метод створений доктором Ендрю Вейлом та спрямований на використання контрольованого дихання, яке сприятиме розслабленню організму.
Виконання техніки дуже просте:
- Спокійно вдихайте носом впродовж 4 секунд.
- Затримайте дихання на 7 секунд.
- Не поспішаючи, видихайте ротом впродовж 8 секунд.
Описана процедура вважається одним вдихом, її варто повторити ще тричі. Поринути у сон ви можете просто під час виконання техніки.
Втомлюємо очі
Техніка швидкого засинання дуже проста. Кажуть, що цим лайфхаком також користуються спецпризначенці. Отож, щоб заснути за одну хвилину:
- вимкніть світло, усі гаджети та щільно закрийте штори: ви маєте перебувати у повній темряві;
- прийміть зручну позу в ліжку;
- починайте швидко моргати протягом хвилини;
- наприкінці першої хвилини ваші повіки втомлюються, тому мозок віддає команду організму на сон.
Секрет швидкого засинання від The Independent
Цей трюк використовують у британській армії, його описує видання The Independent. Секрет швидкого засинання доволі простий:
- розслабте всі м’язи тіла, починаючи з обличчя;
- видихніть та вдихніть;
- намагайтеся не думати протягом 10 сек;
- потім уявіть, що ви лежите в каное посередині спокійного озера та дивитеся у небо або відпочиваєте в гамаку у темній кімнаті;
- намагайтеся детально уявити сцену та свої відчуття.
Цікаво, але експерти вважають, що такий метод після 6 місяців практики в 96% випадків допомагає повністю побороти безсоння.
Техніка для розслаблення
За словами сомнолога Дарʼї Пилипенко, безсоння у 50% провокує стрес. Тому важливо використовувати методи, які допоможуть заспокоїтись та міцно заснути.
– Якщо вас турбують якісь конкретні думки, які заважають заснути, потрібно встати з ліжка, взяти клаптик паперу та виписати усі бентежні думки, – радить Пилипенко.
Сомнолог додає, що після цього мозок буде сприймати ці завдання та думки як виконані.
Тепер поверніть у ліжко, вимкніть усі гаджети та спробуйте ні про що не думати. Ця техніка допоможе зупинити хаос у вашій голові та нарешті заснути!
Військовий метод
Про такий метод написала Шарон Акерман у своїй книжці Розслабся і виграй: результативність чемпіонату. За її словами, цю вправу розробили в Школі ВМС США.
Отож, щоб заснути за хвилину:
- розслабте усі мʼязи обличчя;
- руки покладіть вздовж тіла (це допоможе зменшити напругу);
- видихніть та розслабте грудну клітку;
- потім поступово потрібно розслабляти ноги, литки, стегна;
- уявіть спокійну сцену та очистьте розум на 10 сек.
Якщо спосіб вам не допоміг, не змінюючи позу, починайте думати про сон. Уявляйте, як ви засинаєте. Можна навіть подумки повторювати фразу Я сплю та не думаю.
Поради від сомнолога
Сомнологи – це лікарі, які лікують та досліджують порушення сну. Сомнолог Дарʼя Пилипенко зазначає, щоб швидко заснути, необхідно дотримуватися кількох правил:
- в кімнаті має бути темно та тихо;
- важливо спати на зручній, ортопедичній подушці;
- ваша ковдра має бути зручною, а якщо відчуваєте стрес – обирайте важкі ковдри (вони виконуватимуть роль обіймів);
- якщо не можете заснути понад 15 хв, потрібно встати з ліжка та зайнятися монотонними справами.