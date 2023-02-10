Напевно, кожен переживав безсоння. Завтра важлива подія, коли потрібно рано вставати, а сон не йде. І як не намагайся, заснути не вдається!

Цей неприємний стан заважає нормально заснути та може супроводжуватися низкою неприємних симптомів.

Факти ICTV дізнавалися, як заснути за одну хвилину та що для цього знадобиться.

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У мене безсоння: як швидко заснути

Унікальна методика 4-7-8

Щоби швидко заснути, користуйтесь практикою 4-7-8. Цей метод створений доктором Ендрю Вейлом та спрямований на використання контрольованого дихання, яке сприятиме розслабленню організму.

Виконання техніки дуже просте:

Спокійно вдихайте носом впродовж 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд. Не поспішаючи, видихайте ротом впродовж 8 секунд.

Описана процедура вважається одним вдихом, її варто повторити ще тричі. Поринути у сон ви можете просто під час виконання техніки.

Втомлюємо очі

Техніка швидкого засинання дуже проста. Кажуть, що цим лайфхаком також користуються спецпризначенці. Отож, щоб заснути за одну хвилину:

вимкніть світло, усі гаджети та щільно закрийте штори: ви маєте перебувати у повній темряві;

прийміть зручну позу в ліжку;

починайте швидко моргати протягом хвилини;

наприкінці першої хвилини ваші повіки втомлюються, тому мозок віддає команду організму на сон.

Секрет швидкого засинання від The Independent

Цей трюк використовують у британській армії, його описує видання The Independent. Секрет швидкого засинання доволі простий:

розслабте всі м’язи тіла, починаючи з обличчя;

видихніть та вдихніть;

намагайтеся не думати протягом 10 сек;

потім уявіть, що ви лежите в каное посередині спокійного озера та дивитеся у небо або відпочиваєте в гамаку у темній кімнаті;

намагайтеся детально уявити сцену та свої відчуття.

Цікаво, але експерти вважають, що такий метод після 6 місяців практики в 96% випадків допомагає повністю побороти безсоння.

Техніка для розслаблення

За словами сомнолога Дарʼї Пилипенко, безсоння у 50% провокує стрес. Тому важливо використовувати методи, які допоможуть заспокоїтись та міцно заснути.

– Якщо вас турбують якісь конкретні думки, які заважають заснути, потрібно встати з ліжка, взяти клаптик паперу та виписати усі бентежні думки, – радить Пилипенко.

Сомнолог додає, що після цього мозок буде сприймати ці завдання та думки як виконані.

Тепер поверніть у ліжко, вимкніть усі гаджети та спробуйте ні про що не думати. Ця техніка допоможе зупинити хаос у вашій голові та нарешті заснути!

Військовий метод

Про такий метод написала Шарон Акерман у своїй книжці Розслабся і виграй: результативність чемпіонату. За її словами, цю вправу розробили в Школі ВМС США.

Отож, щоб заснути за хвилину:

розслабте усі мʼязи обличчя;

руки покладіть вздовж тіла (це допоможе зменшити напругу);

видихніть та розслабте грудну клітку;

потім поступово потрібно розслабляти ноги, литки, стегна;

уявіть спокійну сцену та очистьте розум на 10 сек.

Якщо спосіб вам не допоміг, не змінюючи позу, починайте думати про сон. Уявляйте, як ви засинаєте. Можна навіть подумки повторювати фразу Я сплю та не думаю.

Поради від сомнолога

Сомнологи – це лікарі, які лікують та досліджують порушення сну. Сомнолог Дарʼя Пилипенко зазначає, щоб швидко заснути, необхідно дотримуватися кількох правил: