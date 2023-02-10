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Как заснуть за одну минуту: лайфхаки и советы сомнолога

10 февраля 2023, 10:34
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
сон
Источник: Depositphotos

Наверняка каждый переживал бессонницу. Завтра важное событие, когда нужно рано вставать, а сон не идет. И как ни старайся, заснуть не удается!

Это неприятное состояние мешает нормально заснуть и может сопровождаться рядом неприятных симптомов.

Факты ICTV узнавали, как заснуть за одну минуту и что для этого понадобится.

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Уникальная методика 4-7-8

Чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое будет способствовать расслаблению организма.

Выполнение техники очень простое:

  1. Спокойно вдыхайте носом в течение 4 секунд.
  2. Задержите дыхание на 7 секунд.
  3. Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 секунд.

Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще трижды. Погрузиться в сон вы можете просто во время выполнения техники.

Утомляем глаза

Техника быстрого засыпания очень проста. Говорят, что этим лайфхаком пользуются спецназовцы. Итак, чтобы заснуть за одну минуту:

  • выключите свет, все гаджеты и плотно закройте шторы: вы должны находиться в полной темноте;
  • примите удобную позу в постели;
  • начинайте быстро моргать в течение минуты;
  • в конце первой минуты ваши веки устают, поэтому мозг отдает команду организму на сон.

Секрет быстрого засыпания от The Independent

Этот трюк используют в британской армии, его описывает издание The Independent. Секрет быстрого засыпания довольно прост:

  • расслабьте все мышцы тела, начиная с лица;
  • выдохните и вдохните;
  • старайтесь не думать в течение 10 сек;
  • затем представьте, что вы лежите в каноэ посреди спокойного озера и смотрите в небо или отдыхаете в гамаке в темной комнате;
  • старайтесь детально представить сцену и свои ощущения.

Интересно, но эксперты полагают, что такой метод после 6 месяцев практики в 96% случаев помогает полностью побороть бессонницу.

Техника для расслабления

По словам сомнолога Дарьи Пилипенко, бессонницу в 50% провоцирует стресс. Поэтому важно использовать методы, которые помогут успокоиться и крепко заснуть.

— Если вас беспокоят какие-то конкретные мысли, которые мешают заснуть, нужно встать с кровати, взять лист бумаги и выписать все волнующие мысли, — советует Пилипенко.

Сомнолог добавляет, что после этого мозг будет воспринимать эти задачи и мысли как выполненные.

Теперь верните в постель, выключите все гаджеты и попробуйте ни о чем не думать. Эта техника поможет остановить хаос в вашей голове и наконец заснуть!

Военный метод

О таком методе написала Шарон Акерман в своей книге Расслабься и выиграй: результативность чемпионата. По ее словам, это упражнение разработали в школе ВМС США.

Итак, чтобы заснуть за минуту:

  • расслабьте все мышцы лица;
  • руки положите вдоль тела (это поможет уменьшить напряжение);
  • выдохните и расслабьте грудную клетку;
  • затем постепенно нужно расслаблять ноги, икры, бедра;
  • представьте спокойную сцену и очистите ум на 10 сек.

Если способ вам не помог, не меняя позу, начинайте думать о сне. Представляйте, как вы засыпаете. Можно даже мысленно повторять фразу Я сплю и не думаю.

Советы от сомнолога

Сомнологи — это врачи, которые лечат и исследуют нарушения сна. Сомнолог Дарья Пилипенко отмечает, для того, чтобы быстро заснуть необходимо соблюдать несколько правил:

  • в комнате должно быть темно и тихо;
  • важно спать на удобной, ортопедическую подушке;
  • ваше одеяло должно быть удобным, а если испытываете стресс — выбирайте тяжелые одеяла (они будут выполнять роль объятий);
  • если не можете заснуть более 15 мин, нужно встать с кровати и заняться монотонными делами.
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