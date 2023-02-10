Наверняка каждый переживал бессонницу. Завтра важное событие, когда нужно рано вставать, а сон не идет. И как ни старайся, заснуть не удается!
Это неприятное состояние мешает нормально заснуть и может сопровождаться рядом неприятных симптомов.
Факты ICTV узнавали, как заснуть за одну минуту и что для этого понадобится.
У меня бессонница: как быстро заснуть
Уникальная методика 4-7-8
Чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое будет способствовать расслаблению организма.
Выполнение техники очень простое:
- Спокойно вдыхайте носом в течение 4 секунд.
- Задержите дыхание на 7 секунд.
- Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 секунд.
Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще трижды. Погрузиться в сон вы можете просто во время выполнения техники.
Утомляем глаза
Техника быстрого засыпания очень проста. Говорят, что этим лайфхаком пользуются спецназовцы. Итак, чтобы заснуть за одну минуту:
- выключите свет, все гаджеты и плотно закройте шторы: вы должны находиться в полной темноте;
- примите удобную позу в постели;
- начинайте быстро моргать в течение минуты;
- в конце первой минуты ваши веки устают, поэтому мозг отдает команду организму на сон.
Секрет быстрого засыпания от The Independent
Этот трюк используют в британской армии, его описывает издание The Independent. Секрет быстрого засыпания довольно прост:
- расслабьте все мышцы тела, начиная с лица;
- выдохните и вдохните;
- старайтесь не думать в течение 10 сек;
- затем представьте, что вы лежите в каноэ посреди спокойного озера и смотрите в небо или отдыхаете в гамаке в темной комнате;
- старайтесь детально представить сцену и свои ощущения.
Интересно, но эксперты полагают, что такой метод после 6 месяцев практики в 96% случаев помогает полностью побороть бессонницу.
Техника для расслабления
По словам сомнолога Дарьи Пилипенко, бессонницу в 50% провоцирует стресс. Поэтому важно использовать методы, которые помогут успокоиться и крепко заснуть.
— Если вас беспокоят какие-то конкретные мысли, которые мешают заснуть, нужно встать с кровати, взять лист бумаги и выписать все волнующие мысли, — советует Пилипенко.
Сомнолог добавляет, что после этого мозг будет воспринимать эти задачи и мысли как выполненные.
Теперь верните в постель, выключите все гаджеты и попробуйте ни о чем не думать. Эта техника поможет остановить хаос в вашей голове и наконец заснуть!
Военный метод
О таком методе написала Шарон Акерман в своей книге Расслабься и выиграй: результативность чемпионата. По ее словам, это упражнение разработали в школе ВМС США.
Итак, чтобы заснуть за минуту:
- расслабьте все мышцы лица;
- руки положите вдоль тела (это поможет уменьшить напряжение);
- выдохните и расслабьте грудную клетку;
- затем постепенно нужно расслаблять ноги, икры, бедра;
- представьте спокойную сцену и очистите ум на 10 сек.
Если способ вам не помог, не меняя позу, начинайте думать о сне. Представляйте, как вы засыпаете. Можно даже мысленно повторять фразу Я сплю и не думаю.
Советы от сомнолога
Сомнологи — это врачи, которые лечат и исследуют нарушения сна. Сомнолог Дарья Пилипенко отмечает, для того, чтобы быстро заснуть необходимо соблюдать несколько правил:
- в комнате должно быть темно и тихо;
- важно спать на удобной, ортопедическую подушке;
- ваше одеяло должно быть удобным, а если испытываете стресс — выбирайте тяжелые одеяла (они будут выполнять роль объятий);
- если не можете заснуть более 15 мин, нужно встать с кровати и заняться монотонными делами.