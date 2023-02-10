Наверняка каждый переживал бессонницу. Завтра важное событие, когда нужно рано вставать, а сон не идет. И как ни старайся, заснуть не удается!

Это неприятное состояние мешает нормально заснуть и может сопровождаться рядом неприятных симптомов.

Факты ICTV узнавали, как заснуть за одну минуту и что для этого понадобится.

Сейчас смотрят

У меня бессонница: как быстро заснуть

Уникальная методика 4-7-8

Чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое будет способствовать расслаблению организма.

Выполнение техники очень простое:

Спокойно вдыхайте носом в течение 4 секунд. Задержите дыхание на 7 секунд. Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 секунд.

Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще трижды. Погрузиться в сон вы можете просто во время выполнения техники.

Утомляем глаза

Техника быстрого засыпания очень проста. Говорят, что этим лайфхаком пользуются спецназовцы. Итак, чтобы заснуть за одну минуту:

выключите свет, все гаджеты и плотно закройте шторы: вы должны находиться в полной темноте;

примите удобную позу в постели;

начинайте быстро моргать в течение минуты;

в конце первой минуты ваши веки устают, поэтому мозг отдает команду организму на сон.

Секрет быстрого засыпания от The Independent

Этот трюк используют в британской армии, его описывает издание The Independent. Секрет быстрого засыпания довольно прост:

расслабьте все мышцы тела, начиная с лица;

выдохните и вдохните;

старайтесь не думать в течение 10 сек;

затем представьте, что вы лежите в каноэ посреди спокойного озера и смотрите в небо или отдыхаете в гамаке в темной комнате;

старайтесь детально представить сцену и свои ощущения.

Интересно, но эксперты полагают, что такой метод после 6 месяцев практики в 96% случаев помогает полностью побороть бессонницу.

Техника для расслабления

По словам сомнолога Дарьи Пилипенко, бессонницу в 50% провоцирует стресс. Поэтому важно использовать методы, которые помогут успокоиться и крепко заснуть.

— Если вас беспокоят какие-то конкретные мысли, которые мешают заснуть, нужно встать с кровати, взять лист бумаги и выписать все волнующие мысли, — советует Пилипенко.

Сомнолог добавляет, что после этого мозг будет воспринимать эти задачи и мысли как выполненные.

Теперь верните в постель, выключите все гаджеты и попробуйте ни о чем не думать. Эта техника поможет остановить хаос в вашей голове и наконец заснуть!

Военный метод

О таком методе написала Шарон Акерман в своей книге Расслабься и выиграй: результативность чемпионата. По ее словам, это упражнение разработали в школе ВМС США.

Итак, чтобы заснуть за минуту:

расслабьте все мышцы лица;

руки положите вдоль тела (это поможет уменьшить напряжение);

выдохните и расслабьте грудную клетку;

затем постепенно нужно расслаблять ноги, икры, бедра;

представьте спокойную сцену и очистите ум на 10 сек.

Если способ вам не помог, не меняя позу, начинайте думать о сне. Представляйте, как вы засыпаете. Можно даже мысленно повторять фразу Я сплю и не думаю.

Советы от сомнолога

Сомнологи — это врачи, которые лечат и исследуют нарушения сна. Сомнолог Дарья Пилипенко отмечает, для того, чтобы быстро заснуть необходимо соблюдать несколько правил: