Ветеринарный врач Эдуард Котляров в комментарии одному из ведущих информационных агентств рассказал, как помочь домашним животным пережить стресс во время войны.

Эксперт отмечает, что животные индивидуально реагируют на опасность. Например, у собак стресс вызывают громкие звуки, взрывы и звук сирены, для котов же самое неприятное — эта транспортировка.

Чтобы вовремя помочь домашнему питомцу, нужно знать первые признаки нездорового состояния животного.

Сейчас смотрят

— Обычно первый признак у кошек — непонятное поведение: они ведут себя тихо, часто их трудно найти в квартире, они не контактируют с людьми, отказываются от еды, проявляют агрессию по отношению к своим владельцам, — объяснил Эдуард Котляров.

Что касается собак, то, по словам ветеринара, они более устойчивы к стрессу. Он может проявляться у них в виде тремора – они не могут найти себе места, прячутся, странно себя ведут. Но, в отличие от котов, собаки редко проявляют агрессию по отношению к хозяевам.

Для того чтобы уберечь своих любимцев от стресса, ветеринары советуют хозяевам использовать успокоительные средства. Это могут разные варианты: спреи, таблетки, автоматические распылители жидкостей.

Нужно также позаботиться о месте, в котором домашний любимец будет чувствовать себя защищенным. Это может быть домик или открытая переноска, туда можно положить воду или еду.

Также нужно понимать, в какой среде любимец чувствует себя лучше — с владельцем под одеялом или на улице во время прогулки, и вести себя соответственно.

По словам ветеринара, соблюдением таких простых правил вы можете защитить не только психику животного, но и его здоровье, ведь часто стресс провоцирует серьезные болезни.

К примеру, для кошек отсутствие пищи, по крайней мере сутки, может стать критическим – развиваются проблемы с печенью: так называемый липидоз, нарушение обмена жиров. Из-за обезвоживания начинаются проблемы с почками и мочевыделительной системой.

Собаки могут стать очень пугливыми и мнительными, могут ни с кем не общаться. Иногда у собаки громкие звуки могут спровоцировать приступы. Также не исключена остановка сердца из-за перевозбуждения головного мозга.

Ветеринары призывают даже в условиях войны приводить своих любимцев на осмотр к врачу раз в полгода и сдавать базовые анализы крови, мочи, кала, иногда делать УЗИ, в зависимости от болезней, которым может быть подвержено животное.