Ветеринарний лікар Едуард Котляров в коментарі одному з провідних інформаційних агентств розповів, як допомогти домашнім тваринам пережити стрес під час війни.

Експерт зазначає, що тварини індивідуально реагують на небезпеку. Наприклад, у собак стрес викликають гучні звуки, вибухи і звук сирени, для котів ж найнеприємніше – це транспортування.

Щоб вчасно допомогти домашньому вихованцеві, потрібно знати перші ознаки нездорового стану тварини.

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– Зазвичай перша ознака у кішок – незрозуміла поведінка: вони поводяться тихо, часто їх важко знайти в квартирі, вони не контактують з людьми, відмовляються від їжі, проявляють агресію по відношенню до своїх власників, – пояснив Едуард Котляров.

Що стосується собак, то, за словами ветеринара, вони більш стійкі до стресу. Він може проявлятися у них у вигляді тремору – вони не можуть знайти собі місця, ховаються, дивно поводяться. Але, на відміну від котів, собаки рідко проявляють агресію по відношенню до господарів.

Для того щоб уберегти своїх улюбленців від стресу, ветеринари радять господарям використовувати заспокійливі засоби. Це можуть різні варіанти: спреї, таблетки, автоматичні розпилювачі рідин.

Потрібно також подбати про місце, в якому домашній улюбленець буде відчувати себе захищеним. Це може бути будиночок або відкрита переноска, туди можна покласти воду або їжу.

Також потрібно розуміти, в якому середовищі улюбленець відчуває себе краще – з власником під ковдрою або на вулиці під час прогулянки, і вести себе відповідно.

За словами ветеринара, дотриманням таких простих правил ви можете захистити не тільки психіку тварини, але і її здоров’я, адже часто стрес провокує серйозні хвороби.

Наприклад, для кішок відсутність їжі, принаймні добу, може стати критичною – розвиваються проблеми з печінкою: так званий ліпідоз, порушення обміну жирів. Через зневоднення починаються проблеми з нирками і сечовидільної системою.

Собаки можуть стати дуже полохливими і недовірливими, можуть ні з ким не спілкуватися. Іноді у собаки гучні звуки можуть спровокувати напади. Також не виключена зупинка серця через перезбудження головного мозку.

Ветеринари закликають навіть в умовах війни приводити своїх улюбленців на огляд до лікаря раз на пів року і здавати базові аналізи крові, сечі, калу, іноді робити УЗД, в залежності від хвороб, до яких може бути схильне тварина.