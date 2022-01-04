Для некоторых людей эффект постоянного зеркала на экране монитора во время виртуальных встреч является фактором уныния и плохого настроения. Это показало исследование Университета штата Вашингтон.

Отношение участников к характеристике самовосприятия зависело от индивидуальной черты — общественного самосознания. Люди с низким уровнем этого показателя, как правило, более позитивно относились к своим виртуальным встречам, когда приходилось довольно часто и долго смотреть в собственные лица.

— Большинство людей считают, что видение себя во время виртуальных встреч способствует ухудшению общего впечатления, но в моих данных это не отражается, — отметила автор исследования, доцент бизнес-колледжа Кристин Кун.

Она опросила две группы участников: более 80 педагогов из разных частей США, которые были переведены на удаленную работу, и около 350 студентов бизнес-колледжей, классы которых были перенесены в онлайн-формат.

Все участники ответили на различные вопросы о характере их работы или классных встреч и своем восприятии их. Они также дали оценку своего общественного самосознания.

В отношении обеих групп исследование показало, что нет простой корреляции между тем, как часто люди видели свои лица во время виртуальных встреч, и их общим отношением к ним.

Скорее, для людей с высоким уровнем самосознания более частое лицезрение себя на экране связано с худшим восприятием себя, а для людей с низким уровнем самосознания верно обратное.

Кун отметила, что существует ряд других факторов, которые влияют на то, насколько люди довольны своими виртуальными встречами, включая их предполагаемый контроль над тем, когда включать камеру.

Она предупредила, что исследование сосредоточено только на эмоциональных реакциях людей на их опыте виртуальных встреч и не оценивает такие факторы, как эффективность встреч или результаты обучения.