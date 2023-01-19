Эффективные способы борьбы со стрессом

Проблемы со сном, постоянное чувство напряжения, плохое самочувствие – именно так стресс отравляет жизнь. Он истощает человека и способен привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Чтобы преодолеть стресс, нужно сначала признать проблему, настроиться на изменения. Только после этого следует пользоваться одним или несколькими способами из материала.

Время для отдыха

Забудьте о работе 24/7. Даже если кажется, что мир без вас остановится или у вас есть очень важное дело, работать без отдыха — плохая идея. Нужно уметь отдыхать.

Сейчас смотрят Ежедневно выделяйте для отдыха хотя бы 30-60 мин. Вы можете почитать книгу, нарисовать картинку по номерам, поиграть в настольную игру или сходить на прогулку. Сначала будет сложно отрываться от дел, но со временем это станет самой любимой частью дня. Восстановление на выходных Может быть, вы забыли, но выходные придумали для отдыха. По крайней мере, один раз в неделю попробуйте отмежеваться от работы и привычной рутины, чтобы перезагрузиться. Вы можете отправиться на отдых за город, устроить домашнее SPA с ароматерапией, сходить в новое кафе в центре города или посетить музей. Для этого даже не нужно искать компанию, вы – свой лучший друг. Витаминная помощь Если вы живете в стрессе уже длительное время, следует продиагностировать состояние своего здоровья у врача. Если все хорошо, врач может посоветовать вам принимать пищевую добавку для снижения уровня стресса, например, комплекс витаминов В Thorne Research. Их следует принимать исключительно по рекомендации врача и в сочетании с ежедневным отдыхом. Спасение в спорте Занятия спортом могут иметь разный эффект: помогают снизить стресс или восстанавливают внутренний баланс. А это сильно повлияет на ваше душевное спокойствие. Если вам нравится первый вариант, посетите урок энергичного танца, тренажерный зал, сходите на бокс или кроссфит. А для ощущения покоя подойдет йога, стретчинг, гимнастика на холстах или бег на свежем воздухе. Ограничивайте просмотр новостей Сегодня новостная лента — самый большой источник стресса. Плохие новости и страх не дают расслабиться даже в уютной домашней атмосфере или на отдыхе. Для преодоления стресса необходимо ограничить время просмотра новостей. К примеру, вы можете выделить себе четкий тайминг пролистывания ленты: 10 мин утром и вечером. Если трудно удержаться, установите на смартфон специальное приложение с таймером для контроля времени, проведенного в браузере или соцсетях. Чтобы преодолеть стресс и восстановить ощущение покоя, придется приложить усилия. Для каждого методы успокоения могут быть разными. Главное – проводить как можно больше времени с родными и чаще забывать о смартфоне. Читайте также: Что можно есть, чтобы похудеть – советы диетолога

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