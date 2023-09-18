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Эксперт назвала время последней чашки кофе, чтобы не было проблем со сном

18 сентября 2023, 15:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кава
Источник: Pexels

Холистический терапевт Адель О’Донохью в комментарии популярному британскому онлайн-изданию объяснила, за сколько часов до сна следует выпить последнюю чашку кофе, чтобы не было проблем с засыпанием.

— Кофе оказывает бодрящий эффект на наш организм, поэтому самое позднее время, когда вам захочется выпить напиток, может быть в 14–15 часов, в зависимости от того, в какое время вы ложитесь спать, — объяснила Адель.

По словам терапевта, как правило, следует избегать кофе за шесть часов до сна, чтобы кофеин не свел у нулю эффект расслабляющих занятий (например, чтение книги или принятие ванны), которые вы можете сделать, чтобы помочь себе заснуть.

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На вопрос, бывает ли слишком много кофе, эксперт ответила, что это сугубо индивидуальный подход: для кого-то и двух чашек в день может быть выше меры.

Поэтому нужно следить, как напиток влияет на организм. Чрезмерное употребление кофе может вызвать беспокойство, учащенное сердцебиение, головные боли и бессонницу.

При этом нужно помнить, что эффект от кофе может проявиться через 30 минут и исчезнуть через 12 часов, добавила эксперт.

Источник: Express

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