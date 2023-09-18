Холістична терапевтка Адель О’Доног’ю в коментарі популярному британському онлайн-виданню пояснила, за скільки годин до сну слід випити останню чашку кави, щоб не було проблем із засинанням.

– Кава чинить підбадьорливий ефект на наш організм, тому найпізніший час, коли вам можна випити напій, близько 14-15 години, залежно від того, о котрій ви лягаєте спати, – пояснила Адель.

За словами терапевтки, як правило, слід уникати кави за шість годин до сну, щоб кофеїн не звів нанівець ефект розслаблювальних занять (наприклад, читання книжки або прийняття ванни), якими ви можете допомогти собі заснути.

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На запитання, чи буває забагато кави, експертка відповіла, що це суто індивідуальний підхід: для когось і двох чашок на день може бути понад міру.

Тому потрібно стежити, як напій впливає на організм. Надмірне вживання кави може викликати занепокоєння, прискорене серцебиття, головні болі та безсоння.

Проте потрібно пам’ятати, що ефект від кави може проявитися за 30 хвилин і зникнути за 12 годин, додала експертка.

Джерело: Express